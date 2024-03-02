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 Суббота, 2 Марта 2024 20:27
Марианна Мкртчян

Ларов назвал очевидной ложью утверждения, что Россия спровоцировала нападение Азербайджана на Армению осенью 2020 года

Ларов назвал очевидной ложью утверждения, что Россия спровоцировала нападение Азербайджана на Армению осенью 2020 года

АрмИнфо. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что не может подтвердить сообщения о том, что власти Армении обсуждают целесообразность присутствия российских пограничников в ереванском аэропорту “Звартноц”.

“Я не могу подтвердить эти сообщения, хотя это вполне вписывается в логику тех позиций, которые сейчас излагает армянское руководство”, - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам Антальского дипломатического форума.

При этом Лавров добавил, что и премьер Армении Никол Пашинян, спикер парламента страны и другие деятели заявляют, что всё, что было в отношениях межу Ереваном и Москвой с 1991 года было ошибкой.

“Достаточно показательные выступления официальных лиц Армении. Ну и отсюда же следуют оценки деятельности ОДКБ, которая якобы не выполнила обязательства перед Арменией. Из этой же логики заявления официальных лиц, что в сентябре 2020 года именно Россия спровоцировала нападение Азербайджана на Армению, ну и  прочие характеристики нашей страны, как виновной во всем и вся, включая предательство народа Карабаха”, - сказал Лавров.

При этом он назвал очевидной ложью эти утверждения. По словам российского дипломата, возникает вопрос, кто и с какой целью эта очевидная ложь внедряется в сознание армянского народа, и тем, кто извне наблюдает за происходящим, потирает руки и говорит, что Россию нужно убрать из Южного Кавказа.

“Те самые же политические инженеры, которые привыкли из своих апартаментов руководить всем миром, и которые никому ни в одной части мира не принесли никому пользы. Посмотрите на весь список американских авантюр за последние, хотя бы, 50 лет”, - вопрошал глава МИД России, добавив, что у Москвы нет иллюзий относительно полезности внедрения  коллективного Запада на Южном Кавказе.

Вместе с тем, Лавров посетовал на то, что в Армении считают, что жизнь свою нужно выстраивать не со своими ближайшими соседями и историческими союзниками, а с теми, кто выступает против твоих друзей.

“Нам жаль, что армянское руководство приняло, судя по всему, сознательное решение, последовательно вести линию на ухудшение отношений с Российской Федерацией, на обвинения России во всем, что произошло с Нагорным Карабахом. Это не по-союзнически, конечно. Одно из главных обвинений заключается в том, помимо вымыслов, которые я цитировал, когда было заявлено армянскими официальными лицами, что именно Россия подтолкнула Азербайджан к началу войны, как они сказали, в сентябре 2020 года. Это неблагодарные оценки, потому что именно Россия эту войну остановила, причем могла остановить ее гораздо раньше, когда еще азербайджанцы не взяли Шуши, но тогда Никол Воваевич Пашинян в ответ на призывы Владимира Путина сказал: “Нет, мы будем воевать до конца”. Ну, пожалуйста. Хотя можно было, еще раз говорю, остановиться гораздо раньше, и там были варианты, которые позволяли вернуть азербайджанских беженцев в Шуши, сохраняя Шуши в составе Карабаха. Ну, это уже пройденный этап”,  - сказал Лавров.

Говоря о переговорах по нормализации армяно-азербайджанских отношений, министр отметил, что между Москвой и Баку проходит регулярный контакты, и азербайджанская сторона подтверждает приверженность нормализации на основе трехсторонних договоренностей на высшем уровне по всем.  Он повторил готовность Москвы содействовать переговорам по всему спектру вопросов повестки нормализации.

Дипломат также напомнил о деятельности спецпредставителя России на Южном Кавказе Игоря Ховаева. “Со всем недавно Ховаев был в Баку. Что касается визита в армянскую столицу, то наши армянские коллеги пока не подтвердили его визит, что собственно отражает те тенденции, о которых я говорил выше. О тех встречах, которые проводятся между Ереваном и Баку под эгидой различных деятелей Запада”, - отметил глава МИД России.

“Последние как я понимаю, проходили при усилиях Анналены Бербок (глава МИД Германии – Ред.). Я поинтересовался о впечатлениях у моего азербайджанского коллеги.  Оставлю лучше его ответы при себе”, - заявил глава МИД РФ, выразив уверенность, что прогресс  будет зависеть от того, насколько стороны будут добросовестно выполнять договоренности, достигнутые на высшем уровне между Арменией, Азербайджаном и Россией.

“Те заявления, которые звучат на ежедневной основе из уст армянского руководства, заставляют задуматься над тем, что в реальности происходит, и как это учитывать в наших практических шагах”, - резюмировал Лавров.

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