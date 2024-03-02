Суббота, 2 Марта 2024 20:27

АрмИнфо. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что не может подтвердить сообщения о том, что власти Армении обсуждают целесообразность присутствия российских пограничников в ереванском аэропорту “Звартноц”.

“Я не могу подтвердить эти сообщения, хотя это вполне вписывается в логику тех позиций, которые сейчас излагает армянское руководство”, - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам Антальского дипломатического форума.

При этом Лавров добавил, что и премьер Армении Никол Пашинян, спикер парламента страны и другие деятели заявляют, что всё, что было в отношениях межу Ереваном и Москвой с 1991 года было ошибкой.

“Достаточно показательные выступления официальных лиц Армении. Ну и отсюда же следуют оценки деятельности ОДКБ, которая якобы не выполнила обязательства перед Арменией. Из этой же логики заявления официальных лиц, что в сентябре 2020 года именно Россия спровоцировала нападение Азербайджана на Армению, ну и прочие характеристики нашей страны, как виновной во всем и вся, включая предательство народа Карабаха”, - сказал Лавров.

При этом он назвал очевидной ложью эти утверждения. По словам российского дипломата, возникает вопрос, кто и с какой целью эта очевидная ложь внедряется в сознание армянского народа, и тем, кто извне наблюдает за происходящим, потирает руки и говорит, что Россию нужно убрать из Южного Кавказа.

“Те самые же политические инженеры, которые привыкли из своих апартаментов руководить всем миром, и которые никому ни в одной части мира не принесли никому пользы. Посмотрите на весь список американских авантюр за последние, хотя бы, 50 лет”, - вопрошал глава МИД России, добавив, что у Москвы нет иллюзий относительно полезности внедрения коллективного Запада на Южном Кавказе.

Вместе с тем, Лавров посетовал на то, что в Армении считают, что жизнь свою нужно выстраивать не со своими ближайшими соседями и историческими союзниками, а с теми, кто выступает против твоих друзей.

“Нам жаль, что армянское руководство приняло, судя по всему, сознательное решение, последовательно вести линию на ухудшение отношений с Российской Федерацией, на обвинения России во всем, что произошло с Нагорным Карабахом. Это не по-союзнически, конечно. Одно из главных обвинений заключается в том, помимо вымыслов, которые я цитировал, когда было заявлено армянскими официальными лицами, что именно Россия подтолкнула Азербайджан к началу войны, как они сказали, в сентябре 2020 года. Это неблагодарные оценки, потому что именно Россия эту войну остановила, причем могла остановить ее гораздо раньше, когда еще азербайджанцы не взяли Шуши, но тогда Никол Воваевич Пашинян в ответ на призывы Владимира Путина сказал: “Нет, мы будем воевать до конца”. Ну, пожалуйста. Хотя можно было, еще раз говорю, остановиться гораздо раньше, и там были варианты, которые позволяли вернуть азербайджанских беженцев в Шуши, сохраняя Шуши в составе Карабаха. Ну, это уже пройденный этап”, - сказал Лавров.

Говоря о переговорах по нормализации армяно-азербайджанских отношений, министр отметил, что между Москвой и Баку проходит регулярный контакты, и азербайджанская сторона подтверждает приверженность нормализации на основе трехсторонних договоренностей на высшем уровне по всем. Он повторил готовность Москвы содействовать переговорам по всему спектру вопросов повестки нормализации.

Дипломат также напомнил о деятельности спецпредставителя России на Южном Кавказе Игоря Ховаева. “Со всем недавно Ховаев был в Баку. Что касается визита в армянскую столицу, то наши армянские коллеги пока не подтвердили его визит, что собственно отражает те тенденции, о которых я говорил выше. О тех встречах, которые проводятся между Ереваном и Баку под эгидой различных деятелей Запада”, - отметил глава МИД России.

“Последние как я понимаю, проходили при усилиях Анналены Бербок (глава МИД Германии – Ред.). Я поинтересовался о впечатлениях у моего азербайджанского коллеги. Оставлю лучше его ответы при себе”, - заявил глава МИД РФ, выразив уверенность, что прогресс будет зависеть от того, насколько стороны будут добросовестно выполнять договоренности, достигнутые на высшем уровне между Арменией, Азербайджаном и Россией.

“Те заявления, которые звучат на ежедневной основе из уст армянского руководства, заставляют задуматься над тем, что в реальности происходит, и как это учитывать в наших практических шагах”, - резюмировал Лавров.