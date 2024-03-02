Суббота, 2 Марта 2024 20:20

АрмИнфо. Заявление о том, что Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) бросила Ереван в беде в конфликте между Арменией и Азербайджаном, не соответствует действительности. Об этом 2 марта заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам Антальского дипломатического форума.

“Когда ОДКБ в ответ на просьбу Еревана направила свою миссию экспертов для изучения на месте, она вернулась и предложила развернуть на армянской территории на границе с Азербайджаном миссию наблюдателей”, - напомнил Лавров.

В этом ключе он добавил, что на саммите ОДКБ в Ереване осенью 2022 года было текстуально согласован текст мандата наблюдателей ОДКБ на армянской земле. “Он был согласован. Утром он был представлен главам государств, но Никол Воваевич сказал, что документ не устраивает Ереван, поскольку ОДКБ не выступил с резким осуждением действий Азербайджана. При этом, в эти же сроки ЕС предложил разместить своих наблюдателей в Армении, и Никол Воваевич незамедлительно согласился. Хотя ЕС ни разу не осудил Азербайджан. И когда мы поинтересовались, почему же такое разное отношение, нам сказали: “Ну вы же союзники, вы обязаны осудить, а они не союзники, они не обязаны”. Такие у меня ощущения событий ”, - сказал глава МИД России.

По мнению Лаврова, армянское руководство решило сделать ставку на внерегиональные страны, которые обхаживают Ереван и обещают помочь во всех бедах, лишь бы Армении порвала все отношения с Россией и теми интеграционными структурами, созданными в общем регионе.

“Запад не скрывает это – это главная задача и в отношениях со странами Центральной Азии, и с Арменией и любыми другими странами постсоветского пространства. Наши союзники и друзья это прекрасно понимают и верны своим обязательствам. Если армянское руководство приняло решение принять иные решения – мы не можем же запретить делать какие-то заявления в отношении наших будущих отношений, но в конечном итоге все должны опираться на мнение своих народов. Если таково мнение армянского народа, то пусть это будет новой политикой Ереванских властей ”, - добавил Лавров, выразив убеждение, что нужно иметь политическую смелость говорить, что всё что было до сих пор в российско-армянских отношениях - ошибка.

При этом он добавил, что если это мнение всего руководства Армении, опирающееся на мнение армянского народа, то возникает необходимость пересмотреть весь комплекс российско-армянских отношений.

“Так, что мы все ждем, когда же нам официально подтвердят, каким же будет окончательное решение Армении. А том нам говорят: “А вот здесь мы де-факто подморозим в ОДКБ. А захотим и де-юре подморозим. Ну ЕАЭС нам пока интересен, потому, что мы что-то оттуда получаем”. Не очень приглядная картинка получается. Поэтому, мы бы очень хотели, чтобы наши армянские коллеги, наши армянские партнеры для себя определились, как они хотят дальше жить и как хотят выполнять на взаимной основе те договоренности, которые нас связывают в самых разных интеграционных структурах (включая ОДКБ)”, - резюмировал Лавров.

Отметим, что премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью телеканалу France24 заявил, что Договор о коллективной безопасности в отношении Армении не был выполнен, и республика заморозила свое участие в ОДКБ. В Секретариате ОДКБ заявили, что не получали соответствующих уведомлений от Еревана.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также отметил, что Ереван не направлял официальных уведомлений насчет заморозки членства в Организации Договора о коллективной безопасности. "Каких-то официальных действий в этой связи армянская сторона не предпринимала. Мы имеем в виду вступить в контакт с нашими коллегами и прояснить значение этих заявлений", - сказал он. Песков также отметил, что президент РФ пока не планирует обсуждать этот вопрос с премьером Армении. В МИД России назвали беспочвенными обвинения Армении в адрес ОДКБ о невыполнении обязательств.