Суббота, 2 Марта 2024 15:39

АрмИнфо.Есть простая реальность, которую многие не хотят принимать или специально не принимают: единственным реальным партнером Евросоюза и НАТО на Южном Кавказе является Турция. Подобного мнения придерживается кандидат исторических наук, тюрколог Варужан Гегамян.

По его словам, несмотря на все проблемы, существующие с Турцией, коллективный Запад именно в этой стране видит своего представителя на Кавказе и в Центральной Азии. У них есть общие интересы в этих регионах.

"Еще в XIX века этот интерес получил весьма четкую формулировку: вытеснить Россию из упомянутых зон. Это является для Турции одной из главных национально- государственных целей.

Именно этой идеей руководствовался спецпредставитель ЕС на Юном Кавказе Тойво Клаара вчера на дипломатическом форуме в Анталье, когда говорил, что "Турция является ведущей державой в регионе" и должна "зацементировать свою роль" посредством новых региональных соглашений", - считает тюрколог.

Он также назвал поверхностными отдельные реверансы Запада в адрес Армении. "Отдельные реверансы Запада в адрес Армении не только поверхностны, но и "гроша не стоят" по сравнению с отношениями с Турцией и Азербайджаном. Отношения с Арменией, несомненно, будут принесены в жертву Западом во имя взаимодействия с азербайджано-турецким тандемом. Более того, эти реверансы являются частью этого жертвоприношения", - резюмировал Гегамян