Пятница, 1 Марта 2024 20:13

АрмИнфо.1 марта в рамках Дипломатического форума в Анталье, в рамках дипломатического форума, министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян встретился с министром иностранных дел Турецкой Республики Хаканом Фиданом, - сообщает пресс-служба дипведомства Армении.

Отмечается, что на встрече также присутствовали специальные представители по связям между двумя странами. В ходе встречи был обсужден процесс нормализации отношений между Арменией и Турцией и подтверждена готовность добиться полной нормализации отношений. Состоялся обмен мыслями о возможных конкретных шагах в этом направлении.

Собеседники обсудили также международные и региональные проблемы.