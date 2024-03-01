Пятница, 1 Марта 2024 18:42

АрмИнфо.1 марта 2024 года состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Туркменистана в Республике Армения Мухамметгелди Аязова с Министром образования, науки, культуры и спорта Жанной Андреасян.

Стороны затронули вопросы двусторонней культурно-гуманитарной, научно-образовательной, спортивной повестки.

Посол М.Аязов поблагодарил министра за поддержку Министерства по запланированным, мероприятиям посвященным юбилейному году – 300-летия со дня рождения классика туркменской литературы Махтумкули Фраги: конференции и литературных чтений в Ереванском государственном университете и концерта мастеров культуры и искусства Туркменистана, который пройдет в концертном зале им. Арно Бабаджаняна.

Были затронуты вопросы взаимного участия студентов и школьников двух стран в проводимых тематических олимпиадах.

Также стороны коснулись проведения Дней культуры Республики Армения в Туркменистане.

Касаясь развития сотрудничества в области спорта, Посол отметил, что для участия в учебно-тренировочных сборах в городе Цахкадзор в марте месяце 2024 года в Армению прибывает сборная Туркменистана по плаванию, а армянские хоккеисты в апреле месяце приглашены в Ашхабад на Международный турнир по хоккею.

В ходе встречи прошедшей в конструктивной атмосфере была также достигнута договоренность по обогащению договорно-правовой базы в области образования, науки, культуры и спорта.