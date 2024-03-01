Пятница, 1 Марта 2024 18:20

АрмИнфо. В отличие от властей я понимаю, на какой договорно-правовой базе российские пограничники находятся в аэропорту <Звартноц>. Об этом в ходе брифинга 1 марта заявил глава оппозиционной партии <Честь имею> Айк Мамиджанян.

Он отметил, что не рассматривает их присутствие как угрозу суверенитету Армении. Депутат пояснил, что российские пограничник находятся в аэропорту <Звартноц>, поскольку это внешняя граница ЕАЭС, граница ОДКБ. <Я не юрист, но думаю, что именно этим обусловлено>, - подчеркнул Мамиджанян.

Депутат отметил в этом ключе, что его больше волнует присутствие азербайджанских военных в километре от Джермука, недалеко от Вардениса, в Сюнике, а не внезапное <открытие> властей о пребывании российских пограничников в <Звартноце>. Мамиджанян заметил, что данный вопрос правительство превратило в очередную разменную монету для грязных манипуляций. <Страна под угрозой войны, а они играют <в дочки-матери>, - сказал Мамиджанян.

Напомним, что днями ранее спикер Парламента Ален Симонян назвал верным вывод российских пограничников из аэропорта <Звартноц>.

<Потому что мы защитимы границы нашей страны, но я не уверен, что они защитят границы нашей страны. Вы уверены в этом? Уже несколько раз подтвердилось обратное. И уже не говорю о том, они все сделали, чтобы эта граница была более уязвимой>, - сказал он.