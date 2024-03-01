Пятница, 1 Марта 2024 15:47

АрмИнфо.н. Все оружейные контракты, заключаемые Арменией, направлены исключительно на обеспечение собственной защиты, на фоне тех очевидных угроз, которые исходят из Азербайджана. Об этом заявил вице-спикер Национального Собрания Армения Рубен Рубинян на Дипломатическом форуме в Анталье, парируя на обвинения Азербайджана о милитаризации Армении.

Рубинян еще раз указал на беспочвенность обвинений в адрес Армении о том, что она готовиться к агрессии. "Мы уважаем территориальную целостность всех наших соседей, но у нас есть право защищать себя. Хотел бы обратить внимание на то, что Азербайджан продолжает активно вооружаться, причем не только для защиты. Мы видим, что они приобретают вооружение из разных стран", - отметил он.

Реагируя на заявление помощника президента Азербайджана Хикмета Гаджиева о том, что азербайджанская сторона ожидает разъяснений содержании конституции Армении, Рубинян подчеркнул, что Конституция и юридические рамки Армении это ее внутренние дела

"Это никак не связано с процессами по достижению мира. У Армении нет территориальных претензий к Азербайджану, и об этом говорилось много раз, даже в совместных заявлениях президента Азербайджана и премьер-министра Армении.

В проекте мирного соглашения, по которому ведутся переговоры, есть два пункта, которые согласованы на двустороннем уровне, как минимум предварительно. Во-первых, в первом пункте, черным по белому написано, что страны признают территориальную целостность друг друга, не имеют и не будут иметь территориальных претензий друг к другу в будущем. Во-вторых, страны не будут ссылаться на свое внутреннее законодательство для невыполнения этого соглашения. Наилучший способ, чтобы смогли убедить друг друга в том, что мы друг от друга ничего не требуем, и не будем требовать, по вопросам территорий, это подписание мирного договора",- сказал Рубинян, при этом он обвинил Азербайджан в нежелании закрепить на бумаге согласованные базовые принципы договора. При этом он выразил надежду, что эта ситуация изменится.

Рубинян также напомнил, что после известных событий в Нагорном Карабахе в прошлом году у Армении и Азербайджана не было встреч на уровне глав двух стран и глав внешнеполитических ведомств, однако стороны продолжали обмениваться комментариями по поводу проекта по мирному договору: встреча глав государств в Мюнхене - это положительный шаг вперед.

"За последние годы Армения и Азербайджан на различных площадках смогли договориться по базовым принципам мира. Каковы эти принципы это повторное подтверждение территориальной целостности, на основе Алама-Атинской декларации. Хотел бы напомнить, что эта декларация была принята двумя постсоветскими странами, после распада Советского Союза. Второй принцип, о котором мы договорились, это демаркация государственной границы между Арменией и Азербайджаном на основе этой декларации. И еще один важный вопрос: мы говорили о том, что все региональные коммуникации будут поддерживаться, основываясь на принципах права, равенства и юрисдикции. Мы думаем, что если мы сможем вписать, уже существующие принципы, в мирные переговоры, то мы вполне можем достичь мира, и я думаю, мы можем это сделать довольно-таки быстро. К сожалению, я не могу сказать, что до настоящего момента мы смогли сделать это. С нашей стороны мы делаем все возможное, чтобы отразить принципы Алма-Атинского договора, но мы не видим достаточно усилий со стороны Азербайджана. Мы надеемся, что сможем получить необходимые результаты", - резюмировал Рубинян.