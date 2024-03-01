Пятница, 1 Марта 2024 13:38

АрмИнфо. Учитывая государственные интересы Республики Армения, в повестке партии <Гражданский договор> предусмотрено дальнейшее укрепление тесных отношений со странами ЕС. Об этом заявил секретарь правящей партии <Гражданский договор> Артур Ованнисян в ходе брифинга 1 марта.

Он подчеркнул, что Армения готова иметь более теплые и эффективные контакты с ЕС, учитывая необходимость в новых экономических рынках, укперлдение политического курса, усиление демократических процессов. В связи с этим Ованнисян отметил также, что с присутствием в Армении наблюдательской миссии ЕС на армяно-азербайджанской границе изменилась динамика.

На вопрос о том, планирует ли Армения углублять отношения с Европой, находясь в составе ОДКБ или вне этой Организации, депутат от правящей партии Владимир Варданян подчеркнул, что с ЕС обсуждаются вопросы экономического сотрудничества, тогда как ситуацию в ОДКБ необходимо понять изнутри. <На протяжении 30 лет роль ОДКБ изначально была не ясной, а сейчас стала непонятной и не только для нас, но и для других партнеров ОДКБ>, - сказал он.

Напомним, что вчера в ходе брифинга спикер Парламента Армении Ален Симонян отметил, что власти Армении не меняют свой внешнеполитический вектор, у Еревана нет решения о выходе из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

При этом он заметил, что нынешняя система безопасности применительно к Армении не действует, что и вызывает более чем серьезные озабоченности со стороны официального Еревана. Симонян подчеркнул, что Ереван в настоящее время пытается приобретать вооружение со всех возможных мест для защиты государства. <И если эти шаги мешают какой-либо системе безопасности, это их проблемы. Очевидно, что союзники не выполняют своих обязательств. У нас не было каких-либо обсуждений относительно возможности участия НАТО в поддержание безопасности армянского государства, как не было таких обсуждений касательно ЕС. Тем не менее, мы будем двигаться в направлении тех сил, которые в максимальной степени помогут нам обеспечить безопасность армянского государства>, - заявил председатель НС РА