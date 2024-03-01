Пятница, 1 Марта 2024 13:36

АрмИнфо.В Анталье стартует III дипломатический форум, в котором примут участие представители 147 стран мира. Армению на форуме будет представлять глава МИД Арарат Мирзоян.

Как пишет Анадолу со ссылкой на дипломатические источники, в Третьем дипломатическом форуме в Анталье примут участие около 4500 представителей, в том числе 19 глав государств, 73 министра и 57 международных представителей.

Главной темой Форума является "Выдвижение дипломатии на передний план во время кризисов". На форуме будут обсуждаться глобальные проблемы и кризисы, а также многие глобальные вопросы, такие как изменение климата, миграция, антиисламизм, торговые войны и искусственные интеллект.

В рамках форума, который продлится с 1 по 3 марта в этом, году пройдут 52 панельные дискуссии.

На полях Дипломатического форума в Анталье пройдет множество выставок, на которых примут участие не только дипломаты и политики, но и студенты, ученые, представители неправительственных организаций и делового мира.

После церемонии открытия форума состоится дискуссия лидеров под названием "Продвижение дипломатии во время кризисов".

На панели, где выступят президенты Болгарии, Косово, Сомали и Джибути, около часа будут обсуждаться развитие и освещение дипломатии.

На второй панельной дискуссии президенты Мадагаскара, Гвинеи-Бисау и Конго обсудят, как продвигать многосторонность во время кризиса.

На форуме, где пройдут региональные сессии, пройдут панельные дискуссии, посвященные Африке, Латинской Америке и странам Азиатско-Тихоокеанского региона, которым Турция придает значение как географически, так и во внешней политике.

В рамках форума пройдут две панели "Евразия" и "Тюркский мир", где также будут обсуждаться Организация Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) и вопросы безопасности.

Вопросы дальнейшей институционализации и развития Организации турецких государств (TDT) в 21 веке, а также пути улучшения сотрудничества внутри Организации будут обсуждены на министерском уровне. В дискуссии также примет участие глава турецкой делегации в Великом национальном собрании Турции, Парламентской ассамблее НАТО (ПА) и бывший министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу.

На панели "Евразия", где будут обсуждаться не только региональные проблемы, но и возможности экономического сотрудничества, президенты региональных организаций и представители некоторых стран коснутся темы "связности"