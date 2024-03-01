Пятница, 1 Марта 2024 10:41

АрмИнфо.Премьер-министр Никол Пашинян возложил цветы к памятнику <Воздействие и противодействие>, установленному в парке рядом с улицей Григора Лусаворича в Ереване, отдав дань уважения в памят жертв трагических событий 1 марта 2008 году.

15 лет назад после прошедших 19 февраля очередных президентских выборов, на которых победил Серж Саргсян, в Ереване вспыхнули беспорядки, вылившиеся в столкновения с представителями правопорядка. Армянская оппозиция во главе с первым президентом Левоном Тер-Петросяном, который также баллотировался на выборах, с 20 февраля проводила в центре Еревана митинги, выражая недовольство итогами голосования. Акции протеста вылились 1-2 марта в беспорядки и столкновения митингующих с силами правопорядка, в результате которых погибли 10 человек, в том числе, полицейские, свыше 200 получили ранения различной степени тяжести.

И, несмотря на то, что еще 17 августа 2018 года Никол Пашинян заявил, что дело о событиях 1-2 марта 2008 года в Ереване полностью раскрыто, 1 марта 2023 года премьер признал, что однако виновные пока что не наказаны. <Но то, что до сих пор убийцы не обнаружены, еще не означает, что этого не будет. Самая большая проблема, или одна из них - по материалам уголовного дела обосновано, доказано, что следствие сразу после 1 марта 2008 года не только не приложило усилий для раскрытия преступления, но и всеми силами пыталось осложнить или сделать его невозможным>, - сказал он.

К примеру, как указал Пашинян, собранные на месте событий гильзы в ходе расследования были заменены. Таких примеров много, сказал он. При этом, премьер уверен, что нужно добиться полноценного раскрытия дела. Что касается его раннего заявления о том, что дело раскрыто, Пашинян отметил, что повторяет это и сейчас. Уголовное дело было прекращено из-за правовых комментариев, и эта проблема находится в другой плоскости, пояснил он. Глава кабмина отметил, что основные ответственные были в суде, но возникли <всем известные обстоятельства>. При этом, как подчеркнул премьер, он не желает комментировать <не подлежащие обжалованию правовые решения>. <Решение принято, и мы все должны принять это к сведению>, - заявил он.