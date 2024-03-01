Пятница, 1 Марта 2024 10:34

АрмИнфо.Перч Седракян, проработав 22 года на посту президента Всеармянского благотворительного союза (AGBU) и 47 лет в качестве члена центрального правления, этой осенью уйдет в отставку в соответствии с возрастными требованиями устава AGBU.

Как сообщает пресс-служба Союза, 24 февраля Центральное правление AGBU, с одобрения Попечительского совета AGBU, единогласно рекомендовало назначить Сэма Симоняна своим преемником и восьмым президентом организации. Симонян будет официально избран на 93-й Генеральной ассамблее AGBU, которая состоится в Нью- Йорке 12 октября 2024 года, а Сетракян войдет в состав Попечительского совета.

"Симонян в настоящее время является членом Попечительского совета AGBU после своей работы в Центральном совете с 2000 по 2019 год. Его активное участие в работе AGBU на протяжении всей его жизни соответствует его многочисленным достижениям в качестве предпринимателя, инженера-профессионала и филантропа. И он, и его жена Сильва являются выпускниками школ AGBU в Ливане. Они основали Центр креативных технологий "ТУМО" в Армении - обеспечив прорыв в сфере послешкольного образования, который позволяет учащимся взять на себя ответственность за свое обучение в сфере технологий и дизайна, тем самым повышая их коэффициент конкурентоспособности в глобальной экономике. С момента запуска флагманского центра "ТУМО" бренд достиг отдаленных уголков Армении и распространился на многие города по всему миру", - говорится в сообщении Союза.

"Без сомнения, Сэм Симонян обладает высокой квалификацией для управления организацией такого размера, масштаба и охвата, как AGBU. Сэм уважает наследие AGBU, страстно верит в его основную миссию, но признает, что для процветания такой почтенной организации, как наша, необходимы перемены. Я уверен, что Сэм, с помощью Совета, возглавит AGBU с той же смелостью действий, которую он демонстрировал на протяжении всей своей вдохновенной карьеры", - отметил покидающий пост Седракян.