Четверг, 29 Февраля 2024 22:14

АрмИнфо. Автором скульптуры Шарля Азнавура, которая будет установлена на одноименной площади в Ереване, стал Давид Минасян. Об этом 29 февраля заявил журналистам мэр Еревана Тигран Авинян.

Эскиз проекта был выбран в ходе закрытого голосования членов Профессиональной комиссии, в состав которой вошли 11 человек, в том числе члены семьи Шарля Азнавура - сын Николя Азнавур и его супруга Кристина Азнавур, представители мэрии - мэр Тигран Авинян и вице-мэр Левон Ованнисян, заместитель директора Фонда <Шарль Азнавур> Карине Эвоян, директор Музея современного искусства Нуне Аветисян, председатель Союза художников Армении Сурен Сафарян, скульптор Альберт Варданян, архитектор Александр Бадалян и др. 9 из 11 членов Комиссии проголосовали за эскиз авторства Давида Минасяна.

Авинян пообещал, что будут приложены максимальные усилия, чтобы памятник Шарлю Азнавуру был установлен в армянской столице в этом году. При этом мэр заметил, что Комиссия одобрила предложенный автором концепт, но окончательный проект памятника будет еще доработан и только потом представлен общественности.

<Памятник посвящен 100-летию Шарля Азнавура, человека, который имеет большое значение для всего нашего народа. Его искусство, музыка наполнили наше детство, юность. Я думаю, что эта скульптура отразит энергию, которую этот человек дарил нам в течение всей своей жизни>,

- сказал Тигран Авинян.

В свою очередь сын Шарля Азнавура - Николя Азнавур поблагодарил всех авторов, которые представили сегодня свои идеи на суд Комиссии. <Я вижу, что они вложили свое сердце и душу в эти работы . Было очень сложно сделать выбор. Но мы надеемся что то, что мы выбрали, удовлетворит ожидания публики>, - отметил он.

Сын артиста заметил, что для них было важно, чтобы статуя смотрелась со всех ракурсов, была легкой, парящей. <И также мы видим публику через аплодирующие руки. Он не один, а вместе со своей публикой, что очень важно>, - сказал Николя Азнавур.

Вместе с тем он сообщил, что во Франции также продвигается проект к 100-летию Шансонье. По его словам, в рамках первого этапа проекта на Елисейских полях откроется сад имени Шарля Азнавура. А в дальнейшем, как отметил сын артиста, он полон надежд, что будет установлен и памятник.

Отметим, что заседание Комиссии проходило в Национальной картинной галерее Армении. Члены Комиссии не видели имен авторов, а голосовали лишь за номер эскиза. В конкурсе, который был вторично объявлен мэрией в ноябре 2023 года, приняли участие 60 авторов, которые представили свыше 100 эскизов.

Напомним, что памятник будет установлен на площади Шарля Азнавура (по соседству с кинотеатром <Москва>). Ранее мэрия Еревана сообщала, что открытие памятника запланировано на октябрь 2024г.