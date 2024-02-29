Четверг, 29 Февраля 2024 22:06

АрмИнфо. МИД Армении распространил пресс-релиз по итогам встречи министров иностранных дел РА и АР.

<28-29 февраля 2024 года на вилле Борзиг (Берлин, Германия) состоялись переговоры министра иностранных дел Республика Армения Арарата Мирзояна и министра иностранных дел Республики Азербайджан Джейхуна Байрамова.

Министры и их делегации обсудили позиции по положениям проекта двустороннего соглашения <Об установлении мира и межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном>. Было выражено взаимное согласие продолжить переговоры по открытым вопросам.

В ходе визита состоялась встреча с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок как в двустороннем, так и трехстороннем формате.

Министр Мирзоян выразил свою благодарность Германии за организацию переговоров между Арменией и Азербайджаном>, - говорится в документе.

Отметим, что 27 февраля премьер Никол Пашинян на совместном брифинге с греческим коллегой Кириакосом Мицотакисом в Афинах выразил надежду, что Еревану и Баку <удастся зафиксировать прогресс> в ходе предстоящей встречи глав МДИ двух стран.