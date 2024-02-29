Четверг, 29 Февраля 2024 22:05

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 1 марта текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

11։00-17:00 жилой дом 67 на улице Анрапетутяна, жилые дома 7, 9, 11 на улице Вардананца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частные дома 26/41/5 на улице Айрика Мурадяна, жилые дома 17/1-17/3 на улице Адонца, жилой дом 36/8 на улице Мамиконянца;

в Араратской области:

10:30-14:30 частично село Абовян;

в Котайкской области:

11։00-16։00 кварталы “Х.Абовян”, “П.Севак” в селе Ариндж; частично село Дзорахбюр; село Маяковский и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

14։00-16:00 общины Фантан и Алапарс; садоводческая компания “Арчадзор”, газозаправочные станции “Кар-Кор”, “А. Харатян”, компания “Аэронавигация”, станции компаний “Юком”, ‘Виваселл-МТС”, “Тим Телеком” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Гегаркуникской области:

11։00-14։00 квартал “Неркин Чамбарак”, территории, прилегающие к кладбищу, в кв. “Верин Чамбарак”, ООО “Паргев”, детский сад N5 в городе Чамбарак.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 4 марта текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 1, 2, 3, 6, 159, 163, 187 на улице Башинджагяна, жилые дома 125, 127, 129, 131, 133, 135, 139, 141, 143 на улице Бабаджаняна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-14:00 улица Сарми;

11:00-17:00 жилые дома 17/1-17/3 на улице Адонца, жилой дом 36/8 на улице Мамиконянца, жилой дом 14/1 на улице Рубинянца, жилые дома 2-6 на улице Сосе, жилые дома 13, 13/1, 15, 15/1, 17, 17/1, 19 на улице Е. Тадевосяна, частные дома на улице Неркин Шенгавит 9 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Арагацотнской области:

12:00-15։00 кварталы “Ара 1”, “Ара 2”, “Нарек”, улицы Ер. Шаазиза, Тамазяна, Нарекаци, Шираза, Прошяна, Варои Дзорак в городе Аштарак;

в Араратской области:

10:00-13։00 частично улица Комитаса в городе Веди;

10:30-14:30 частично село Абовян;

в Сюникской области: