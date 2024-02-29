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 Четверг, 29 Февраля 2024 22:04
Александр Аванесов

Спикер НС: мы будем двигаться в направлении тех сил, которые помогут нам обеспечить безопасность Армении

Спикер НС: мы будем двигаться в направлении тех сил, которые помогут нам обеспечить безопасность Армении

АрмИнфо. Власти Армении не меняют свой внешнеполитический вектор, у Еревана нет решения о выходе из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом 29 февраля журналистам заявил председатель Национального Собрания РА Ален Симонян.

<Не было обсуждения об изменении какого-либо вектора или чего-то подобного. Мы обсуждаем, что делать, чтобы уменьшить опасности, которые могут угрожать Армении. Решения о выходе из ОДКБ нет, но, мы этого не исключаем. Наше общество тоже об этом говорит, можно сказать, оно предъявляет такое требование", - сказал Симонян.

Он отметил, что не знает, какой должна быть ситуация, чтобы прямо поставить вопрос о целесообразности продолжения членства в ОДКБ. "Должно быть нападение на нашу страну? Применены санкции, что должно еще произойти? По нашей оценке, по 11 эпизодам в ходе военных действий со стороны Азербайджана наш союзник ничем нам не помог. Они прямо не говорят, что не помогут, но в реальности не помогают, каждый раз делая оговорки, мол, посмотрим, оценим, поймем:", - подчеркнул председатель НС, добавив в то же время, что  ресурсы Армении не безграничны, чтобы ожидать реальных шагов со стороны союзников, будь то в рамках ОДКБ или прямого применения  двустороннего договора.

Спикер отметил, что зачастую слышатся отговорки со стороны союзников о том, что, мол, вы то-то не сделали, и поэтому мы не реагируем. <А где в таком случае  их интересы и союзнические обязательства?

Нельзя, в конце концов, постоянно сбрасывать эти обязательства с себя>, - сказал Симонян.

Он заметил также, что нынешняя система безопасности применительно к Армении не действует, что и вызывает более чем серьезные озабоченности со стороны официального Еревана. "Вы все увидели, что произошло с Арцахом,  Хин Тагером,  Хцабердом, Сев Личем, Джермуком, с армянскими пленными. Между тем, наши политические и человеческие ресурсы не безграничны. Что еще должно произойти?>- вновь задал вопрос спикер, добавив, что альтернативой всему этому должно стать использование армянской стороной всех имеющихся инструментов, в том числе, и по линии ОДКБ.  Симонян подчеркнул, что Ереван в настоящее время пытается приобретать вооружение со всех возможных мест для защиты государства. <И если эти шаги мешают какой-либо системе безопасности, это их проблемы.  Очевидно, что союзники не выполняют своих обязательств. У нас не было каких-либо обсуждений относительно возможности участия НАТО в поддержание безопасности армянского государства, как не было таких обсуждений касательно ЕС. Тем не менее, мы будем двигаться в направлении тех сил, которые в максимальной степени помогут нам обеспечить  безопасность армянского государства>, - заявил председатель НС РА.

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