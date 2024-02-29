Четверг, 29 Февраля 2024 22:03

АрмИнфо.Джон Карапетян единогласно переизбран директором Института геофизики и инженерной сейсмологии им. А.Назарова НАН РА.

Как сообщает пресс-служба Национальной академии наук Армении, голосование президиума НАН РА состоялось 28 февраля.

Джон Карапетян - автор 55 научных работ, опубликованных в журналах с высоким импакт-фактором.

В своем выступлении Джон Карапетян представил выполненные научные работы, связанные с сейсмическими исследованиями высотных зданий, плотин водохранилищ, канатных дорог, исследованиями инженерно-геофизических и сейсмических условий оползнеопасных территорий, комплексными геофизическими исследованиями плотин водохранилищ Капси, Егвард, Толорс, Спандарян, Шамби, Астхадзор, Лички, а также с комплексными геофизическими исследованиями участка построенной канатной дороги в окрестностях села Египатруш.

Также отмечается, что усилиями Института геофизики и инженерной сейсмологии имени А. Назарова созданы уникальная в регионе станция наблюдения за магнитным полем Земли ИНТЕРМАГНЕТ - сеть первоклассных геодинамических (GNSS) станций, сеть комплексных сейсмо-геодинамических станций РА, сейсмологических, электроисследовательских, магнито-исследовательских и геоисследовательских станций.

В научно-производственной базе института была создана новая научно-производственная линия, в результате чего было организовано серийное производство стационарных и мобильных сейсмических, контрольно-измерительных приборов уровня воды, которые успешно используются с целью оценки технического состояния плотин водохранилищ специального назначения РА, а также высотных зданий.

С 2022 года Джон Карапетян преподает в Национальном университете архитектуры и строительства Армении, Национальном политехническом университете Армении и Государственном университете Микаэла Налбандяна в Ширакской области.

Джон Карапетян - член Американского геофизического союза, Азиатского сейсмологического конгресса, редакционной коллегии "Российского журнала наук о Земле" (Q3).