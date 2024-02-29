Четверг, 29 Февраля 2024 16:05

АрмИнфо. Азербайджан на государственном уровне уничтожает культурное наследие оккупированного Арцаха. На очередном видеоролике, опубликованном в интернете, четко видно, как азербайджанские вандалы разрушают кладбище села Хин Шен в Шушинском районе Республики Арцах с помощью строительной техники. Об этом сообщил на своей странице в Фейсбук Культурный Омбудсмен Айка.

При этом он обратил внимание, что ежедневно фиксируются десятки фактов азербайджанского вандализма.

"В результате широкомасштабной войны, развязанной турецко-азербайджанским террористическим тандемом 27 сентября 2020 г, и после полной депортации армян из Арцаха в 2023 г, мишенью политики культурного геноцида, проводимая Азербайджаном на государственном уровне, стали историческое кладбище Шуши, многочисленные кладбища населенных пунктов Гадрутского и Мартунинского районов, кладбища села Сгнах Аскеранского района, братского кладбища села Атерк Мартакертского района и т.д.

Все это еще раз показывает, что культурное наследие Арцаха находится под угрозой уничтожения и присвоения.

В соответствии со статьей 4 Гаагской конвенции о защите культурных ценностей во время вооруженных конфликтов от 1954 г, запрещены любые акты вандализма, кражи, грабежа, присвоения, вражды и мести в отношении культурного наследия. Первый Гаагский протокол 1954 года запрещает уничтожение культурных или духовных ценностей на оккупированных территориях", - отметил Культурный Омбудсмен Айка