Четверг, 29 Февраля 2024 15:04

АрмИнфо.Политолог Бениамин Матевосян опровергает слова премьер-министра Армении об отсутствии у российских пограничников мандата на присутствие у села Неркин Ханд Сюникской области.

Так, эксперт в своем Telegram-канале пишет, что ему 28 февраля было занимательно наблюдать за информационной атакой Пашиняна на российских пограничников и на РФ в целом.

"В числе прочего Пашинян заявил о том, что "у российских пограничников нет мандата на присутствие на участке у села Неркин Ханд".

Как говорил классик: "Это опять-таки случай так называемого вранья".

Интересно власти РА действительно считают, что "все и вся страдают провалами в памяти"?

Ещё в мае 2021 г. на заседании правительства было принято решение выделить земельный участок общей площадью около 3,5 га в Сюникской области с правом безвозмездного пользования размещенному в Армении пограничному управлению ФСБ России. В пользование российских пограничников перешли 7 земельных участков от сёл Шикахох общины Капан, сёл Швинадзор, Карчан, Нрнадзор общины Мегри и от общины Тех.

Ну с Пашиняном-то всё понятно, просто интересно почему об этом знаю и помню я, но не знает/не говорит МИД РФ и не реагирует на ситуацию с манипуляциями сообразно проблеме", - вопрошал эксперт.

Отметим, что премьер Армении 28 февраля с трибуны парламента заявил, что в Армении никто не выступал с заявлениями о том, что село Неркин Ханд находится в зоне ответственности российских пограничников. "С российской стороной нет договора на предоставление российским пограничникам мандата на их охрану. Но если российские пограничники не обеспечили соответствующие меры безопасности, из этого необходимо сделать соответствующие выводы", - сказал глава кабмина.

Напомним, что утром 13 февраля Министерство обороны Армении сообщило о том, что азербайджанские военные открыли огонь по армянским позициям на границе в районе Неркин Ханд. Минобороны Армении заявило о гибели четырех военных, ранении еще одного. Позже стало известно, что все погибшие члены добровольческого союза "Еркрапа". В Азербайджане не только не отрицают факт агрессии, но и цинично заявили, что провели операцию возмездия в ответ на "провокацию" со стороны военных Армении, когда был якобы ранен азербайджанский пограничник. При этом они добавили, что в результате данных действий был уничтожен армянский боевой пост.

После данного инцидента секретарь Совбеза Армении Армен Григорян заявил, что у гражданской миссии ЕС доступа на этот участок не было, но был доступ у России, которая не смогла предотвратить этот инцидент. Он также добавил, что российская сторона не допустила EUMA на этот участок, где произошла провокация. Об этом же заявили глава миссии ЕС Маркус Риттер. При этом в СНБ Армении заверили, что российские пограничники не препятствуют деятельности EUMA на каком-либо участке армяно-азербайджанской границы.

На данные обвинения 28 февраля отреагировали в МИД России. Официальный представитель МИД России Мария Захарова комментируя слова секретаря Совбеза Армении в адрес российских пограничников подчеркнула, что в Москве воспринимают подобные высказывания исключительно негативно. "Секретарь Совбеза Армении уже не первый раз передергивает факты лишь бы понравиться кому-то там на Западе. Возможно, придумать какой-то повод для критики России. В районе населенного пункта Неркин Ханд нет российских военных. Там, в соответствии с договоренностью с армянской же стороной в 2021 году был расположен пост пограничной службы ФСБ РФ",- сказал российский дипломат