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АрмИнфо. Армения не предпринимала юридических действий для приостановления членства в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом 29 февраля в кулуарах сената сообщил заместитель министра иностранных дел Казахстана Роман Василенко.
"Это мы де-факто видим заявление Армении о приостановление своего участия в ОДКБ. Каких-либо юридических действий для приостановления своего членства в ОДКБ Армения, насколько я знаю, не предпринимала. То есть де-юре Армения не приостанавливает свое членство в ОДКБ", - сказал Василенко, сообщает Каз ТАГ.
Как пояснил замглавы МИД, организация продолжит свое существование даже после выхода одной из стран. Также он добавил, что ОДКБ играет важную роль для безопасности Казахстана.
Отметим, что премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью телеканалу France24 заявил, что договор о коллективной безопасности в отношении Армении не был выполнен, и республика заморозила свое участие в ОДКБ. В Секретариате ОДКБ заявили, что не получали соответствующих уведомлений от Еревана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также отметил, что Ереван не направлял официальных уведомлений насчет заморозки членства в Организации Договора о коллективной безопасности.
"Каких-то официальных действий в этой связи армянская сторона не предпринимала. Мы имеем в виду вступить в контакт с нашими коллегами и прояснить значение этих заявлений", - сказал он. Песков также отметил, что президент РФ пока не планирует обсуждать этот вопрос с премьером Армении.
В МИД России подчеркнули, что Москва категорически не приемлет упреки армянских властей насчет якобы невыполнения ОДКБ своего мандата и обязательств по отношению к Еревану в ходе известных событий в регионе, произошедших в 2021 и 2022 годах
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|С 1 апреля по 28 июня 2024 года включительно в Армении пройдут очередные сборы резервистов
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|Главы МИД Армении и Азербайджана сегодня в Берлине продолжат переговоры по нормализации двусторонних отношений
|Премьер: в Армении никто не выступал с заявлениями о том, что село Неркин Ханд находится в зоне ответственности российских пограничников
|Пашинян: Если ситуация с ОДКБ де-факто заморожена, то она должна быть заморожена и де-юре
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|Захарова назвала беспочвенными обвинения премьера Армении о призывах российских политиков совершить переворот в РА
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|Власти Армении обеспечат жильем архацев, но на определенных условиях
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|Япония направит $3 млн. для удовлетворения потребностей арцахских беженцев и принимающих в Армении общин
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|Захарова: Москва не получала от властей Армении обращений по поводу вывода российских пограничников из "Звартноц"
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|Есть ли демо счет в бк Мостбет?
|В Тегеране проведено очередное заседание Межправительственной туркмено-иранской комиссии по консульским, пограничным и таможенным вопросам
|В Госдепе США не стали комментировать предстоящую встречу глав МИД Армении и Азербайджана в Берлине
|Депутат НС: Азербайджан является ненадежным партнером по переговорам
|Команда адвокатов Тирана Хачатряна настаивает на беспочвенности обвинений, предъявленных их подзащитному
|NCDC: В Армении наблюдается снижение активности распространения острых респираторных заболеваний
|Армянские организации США призывают соотечественников не поддерживать кандидатуру Джо Байдена на предстоящих президентских выборах
|В СНБ Армении подтвердили факт задержания азербайджанского военнослужащего в Сюнике
|Грузия передала Армении разыскиваемого за сбыт наркотиков
|Глава МИД Армении и гендиректор ВОИС на встрече в Женеве обсудили перспективы расширения двустороннего сотрудничества
|Мирзоян: Безнаказанность незаконного применения силы со стороны Азербайджана повлекла за собой новые территориальные претензии к Армении
|Евросоюз выделил еще 15 млн евро для содействия беженцам из Арцаха
|Двое азербайджанских военных проникли на территорию Армении: СНБ выясняет
|В посольстве России рассказали о порядке голосования на территории Армении на выборах президента Российской Федерации
|Член городского совета Лос-Анджелеса выступила с заявлением по случаю 36-ой годовщины армянских погромов в Сумгаите, Кировабаде и Баку
|Совет Социнтерна принял резолюцию по вопросу Арцаха
|Сенатор Рэнд Пол представил законопроект, блокирующий продажу американских истребителей F-16 Турции
|Армения последовательно идет к выходу из ОДКБ - политолог
|Вице-премьер Армении выражает надежду, что проект "Перекресток мира" станет неотъемлемой частью инициативы "Global Gateway"
|На 95-ом году ушел из жизни большой друг армянского народа Николай Рыжков
|Власти Азербайджана демонтировали памятник Шарлю Азнавуру в Степанакерте
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