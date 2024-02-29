Четверг, 29 Февраля 2024 14:33

АрмИнфо. Армения не предпринимала юридических действий для приостановления членства в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом 29 февраля в кулуарах сената сообщил заместитель министра иностранных дел Казахстана Роман Василенко.

"Это мы де-факто видим заявление Армении о приостановление своего участия в ОДКБ. Каких-либо юридических действий для приостановления своего членства в ОДКБ Армения, насколько я знаю, не предпринимала. То есть де-юре Армения не приостанавливает свое членство в ОДКБ", - сказал Василенко, сообщает Каз ТАГ.

Как пояснил замглавы МИД, организация продолжит свое существование даже после выхода одной из стран. Также он добавил, что ОДКБ играет важную роль для безопасности Казахстана.

Отметим, что премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью телеканалу France24 заявил, что договор о коллективной безопасности в отношении Армении не был выполнен, и республика заморозила свое участие в ОДКБ. В Секретариате ОДКБ заявили, что не получали соответствующих уведомлений от Еревана.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также отметил, что Ереван не направлял официальных уведомлений насчет заморозки членства в Организации Договора о коллективной безопасности.

"Каких-то официальных действий в этой связи армянская сторона не предпринимала. Мы имеем в виду вступить в контакт с нашими коллегами и прояснить значение этих заявлений", - сказал он. Песков также отметил, что президент РФ пока не планирует обсуждать этот вопрос с премьером Армении.

В МИД России подчеркнули, что Москва категорически не приемлет упреки армянских властей насчет якобы невыполнения ОДКБ своего мандата и обязательств по отношению к Еревану в ходе известных событий в регионе, произошедших в 2021 и 2022 годах