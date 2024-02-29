Четверг, 29 Февраля 2024 12:42

АрмИнфо. Мы сейчас живем в условиях, когда действующий режим постоянно пытается найти виновных во имя своего оправдания, и сейчас виновной стала Декларация о независимости Армении. Об этом журналистам заявил координатор инициативы <Айакве> Аветик Чалабян.

<Наша цель защитить нашу Декларацию, наш суверенитет, и очень важно предложить четкую альтернативу тому катастрофическому политическому курсу>, - сказал он.

Коснувшись намерения властей изменить Конституцию, Чалабян отметил, что это делается с единственной целью - отказаться от Декларации о независимости Армении, в частности убрать ссылку на этот важный документ в предисловии Конституции Армении.

Он подчеркнул, что это требование азербайджанского президента, для выполнения которого нынешние власти понимают, что не имеют правового и конституционного шанса. <Но это не значит, что они откажутся от своей цели. Если мы не будем бороться против этого, не исключено, что они попробуют найти обходные пути. Ведь мы не единожды являлись свидетелями того, как они постоянно игнорируют Конституцию и через незаконные лазейки осуществляют свою политику>, - сказал координатор <Айакве>.

Конституция государства должны быть, по мнению Чалабяна, максимально стабильной. В связи с этим он сослался на Конституцию США, которая была принята 250 лет назад и до сегодняшнего дня применяется. В течение этого периода были внесены несколько изменений, но основа сохранилась. <Конституция - это не газета, не статья, что каждый день можно менять. Поправки в Конституции могут совершаться только в крайних случаях. К примеру, когда та или иная статья доказала свою нежизнеспособность>, - отметил Чалабян.

Он отметил, что необходимо сегодня представить важность Декларации в контексте наличия национального государства и действия, которые будут осуществлены после ухода действующего правительства для

восстановления суверенитета и достойного развития государства. <Каждый день, пока они находятся у власти, только повышает риски и угрозы безопасности>, - подчеркнул он.