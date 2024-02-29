Четверг, 29 Февраля 2024 12:40

АрмИнфо. В административном районе Нор-Норк Еревана сложилась напряженная ситуация, вызванная намерениями властей города снести незаконные постройки.

Местные жители протестуют против попыток снести 8 домов, расположенных в начале проспекта Гая. В целях был пригнан бульдозер и другая необходимая техника. Однако против решения городских властей выступили местные жители, вставшие на защиту своих построек. В свою очередь, их пытаются оттеснить подразделения "красных беретов".

Местные жители отмечают, что живут в этих домах свыше 10 лет, и решение столичного муниципалитета застало их врасплох. Ранее они обращались в мэрию с заявлениями о приватизации домов, однако реакции никакой не было. Иного места жительства у них просто нет, отмечают жители, которые уверены, что вместо их домов будут построены элитные многоэтажные здания.