Четверг, 29 Февраля 2024 12:09

АрмИнфо. Факты говорят о том, что уголовное дело в отношении бывшего министра обороны Армении Давида Тонояна носит сфабрикованный характер. Об этом говорится в заявлении самого Тонояна, которое распространил адвокат экс-министра Альберт Бенглян.

Согласно заявлению Тонояна, его арест носит незаконный характер, а возможности для правосудия нет. Экс-министр уверен, что уголовное

преследование в его отношении направляется лично премьер-министром РА Николом Пашиняном. По словам Тонояна, до сих пор он не реагировал на многочисленные манипулятивные публикации, в которых отставка главы уголовно- исполнительного учреждения "Ереван-Кентрон" увязывалась с "инцидентом", касающимся экс- министра. Но заявления Пашиняна, сделанные в ходе посещения тюрьмы 14 февраля, как отметил Тоноян, он не может оставить без комментария. 14 февраля в ходе посещения уголовно-исполнительной службы премьер- министр Армении Никол Пашинян, говоря о визите находящегося под арестом экс-министра обороны Давида Тонояна домой, заявил, что авторитет государства нельзя ставить под удар. "Изначально было понятно, что "полуправдивые" публикации направляются премьером, и 14 февраля он сам это подтвердил. Забавно, что премьер попытался прикрыть это необходимостью заботиться об "авторитете государства" и "отношением к закону", - подчеркнул бывший глава оборонного ведомства.

Однако и Пашинян, и министр юстиции Григор Минасян, как считает экс-глава Минобороны, доказали 2 факта. Первое - преследование в его отношении имеет политический подтекст и направляется лично Пашиняном. Вмешательство премьера доходит до того, что он следит за всеми шагами, в том числе, за его встречей с матерью. Столь пристальное внимание связано с его заявлениями, сделанными на заседании комиссии по расследованию обстоятельств 44-дневной войны, в ходе которой основная часть прозвучала в ходе закрытой части. И второе - Пашинян и Минасян на совещании обсуждали "проблематичное" решение судьи, которое давало Тонояну 2 часа дополнительного времени. То есть, никаких нарушений ни со стороны Тонояна, ни сотрудников УИУ не было. Напомним, что бывший руководитель УИУ Сергей Атомян был уволен решением премьер-министра РА. Как считают армянские СМИ, основанием для этого послужило то, что Атомян по пути Тонояна в парламент позволил ему встретиться со своей матерью.

Экс-министр обороны Армении Давид Тоноян обвиняется в злоупотреблениях при поставке боеприпасов. Он находится под арестом с сентября 2021 г. По этому делу в качестве обвиняемых проходят также бывший начальник Генштаба ВС Артак Давтян, бывший заместитель начальника Генштаба ВС Степан Галстян, экс-глава управления авиации Минобороны Аветик Мурадян, начальник службы авиационного технического имущества управления авиации Минобороны Артем Амбарян, главный инженер управления авиации Владимир Бабаян и участвующий в оружейных сделках бизнесмен Давид Галстян. Следствие обвиняет их в причастности к закупке непригодных авиационных ракет и присвоении свыше $4,5 млн. Они свою вину не признают. 1 и 2 августа прошлого года Давид Тоноян участвовал в работе комиссии по расследованию обстоятельств войны 2020 года.