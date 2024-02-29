Четверг, 29 Февраля 2024 10:53

АрмИнфо. Правящая в Армении фракция <Гражданский договор> Национального Собрания РА фактически провалила голосование по кандидатуре судьи Конституционного Суда Давида Балаяна. Об этом 29 февраля с трибуны НС заявил секретарь оппозиционной парламентской фракции "Армения" Арцвик Балаян.

Напомним, что накануне на пленарном заседании Национального Собрания Армении были озвучены итоги тайного голосования по избранию судьи Конституционного суда. Общее собрание судей выдвинуло на эту должность кандидатуру судьи Давида Балаяна. Его кандидатуру поддержали всего 32 депутата. Остальные попросту не приняли участия в голосовании. Таким образом место судьи Конституционного суда Армении продолжает оставаться вакантным.

Как отметил в этой связи Минасян, правящая фракция бойкотировала процесс голосования. Между тем, считает парламентарий, как правило, механизм бойкота применяют оппозиционные силы. "Мы уже видели ваше пренебрежительное отношение к системе местного самоуправления, не важно, идет ли речь о местном самоуправлении, судебной системе, профессионального сообщества, к каковому относится и Палата адвокатов. Все это происходит по той простой причине, что вы захватили власть, стремясь теперь распространить свою политику узурпации на все органы", - сказал оппозиционер, обращаясь к правящему большинству, добавив, что пренебрежение требованиями Конституции является преступлением. "Рано или поздно, вы будете нести ответственность за эти преступления", - отметил Минасян.