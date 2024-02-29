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 Четверг, 29 Февраля 2024 10:50
Марианна Мкртчян

Парламент Арцаха раскритиковал власти Армении за проект жилищного обеспечения арцахских беженцев

Парламент Арцаха раскритиковал власти Армении за проект жилищного обеспечения арцахских беженцев

АрмИнфо. Парламент Арцаха выступил с заявлением, в котором раскритиковал власти Армении за предложенный проект жилищного обеспечения арцахских беженцев.

Так, в заявлении, в частности, говорится: "27 февраля этого года вице-премьер Республики Армения Тигран Хачатрян в эфире Общественного

телевидения Армении рассказал о программах поддержки, предлагаемых правительством Республики Армения для наших соотечественников, насильственно перемещенных из Арцаха под угрозой геноцида. По нашей оценке, программы, предоставляемые правительством Республик Армения населению Арцаха через вице-премьера, не адекватны сложившейся ситуации.

Считаем необходимым подчеркнуть, что ни одна реализованная программа до сих пор не обсуждалась с какой-либо структурой, имеющей легитимный мандат от народа Республики Арцах, в том числе с Национальным Собранием, избранным прямым голосованием народа. А предложения, представленные нами различными способами, были проигнорированы.

Особенно неприемлемой является до сих пор обсуждаемая программа, связанная с приобретением квартир для вынужденных переселенцев из Арцаха, которая в результате всестороннего политического и общественного обсуждения вопроса явно не оправдает минимальных ожиданий наших соотечественников, перемещенных насильно. Принятие таких решений приведет к разочарованию и недовольству наших соотечественников, в результате чего будет стимулироваться эмиграция и волна протеста, а ожидания коллективного возвращения будут подорваны.

Призываем воздержаться от необдуманных и неадекватных шагов. В то же время мы подтверждаем нашу готовность вести конструктивные обсуждения по проблемным вопросам, представляющим взаимный интерес, для принятия обдуманных, не унижающих достоинство решений".

Заявление было распространенно от фракций "Свободная Родина-ОГА", "Единая Родина", "Справедливость", "Армянская революционная федерация Дашнакцутюн", "Демократическая партия Арцаха".

Отметим, что Тигран Хачатрян ранее сообщил, что власти Армении намерены реализовать программу обеспечения жильем для насильственно перемещенных граждан из Арцаха, получивших гражданство РА. Финансовые средства будут доступны для покупки или строительства квартиры или дома. После 10 лет проживания в этом доме или квартире, право собственности перейдет этой семье.

Вице-премьер напомнил, что на данном этапе кабмин страны реализует программу содействия в размере 16 млн. драмов семьям, проживающим в приграничных районах республики, если они решили построить или купить жилье там же.

Как указал зампред, теоретически бенефициарами программы могут стать более 25 тыс семей, а средний размер финансового содействия может достигнуть 12-18 млн драмов.  "По нашим приблизительным подсчетам, принять участие в программе могут 110-120 тыс.  человек, из расчета 3 млн. драмов, в среднем, на человека. Тогда общий объем содействия составит 400 млрд. драмов", - сказал он, добавив, что суммы, предоставляемые несовершеннолетним будут невозвратными.

Бенефициариами программы станут не только вынужденные переселенцы, прибывшие в Армению после 23 сентября прошлого года, но и те, кто переехал в РА до этого или после 44-дневной войны 2020 года, в том числе, из Гадрута, Мартуни и Шуши.  По словам Тиграна Хачатряна, в госреестре Армении встали на учет 115 тыс насильственно перемещенных из Арцаха. Всего расходы госказны Армении на содействие арцахцев  в 2023 году составили около 40 млрд драмов (власти РА получают содействие также от международных партнеров).

Напомним, что по состоянию на 26 января с.г. свидетельство временной защиты, выдаваемое как совершеннолетним, так и несовершеннолетним вынужденным переселенцам из Арцаха, получили 42 809 арцахцев. По данным главы Службы миграции и гражданства Республики Армения Армена Казаряна, на эту дату около 900 человек обратились за получением гражданства РА. 

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