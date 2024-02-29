Четверг, 29 Февраля 2024 10:47

АрмИнфо. Главы МИД Армении и Азербайджана Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов сегодня в Берлине продолжат переговоры по нормализации двусторонних отношений. Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян.

"После трехсторонней встречи в Берлине с участием министра иностранных дел Германии продолжились переговоры между министрами иностранных дел Армении и Азербайджана. Обсуждения продолжатся 29 февраля, согласно договоренности", - отметила она.

Бадалян добавила, что 28 февраля в Берлине состоялась трехсторонняя встреча министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна, министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова и главы МИД Германии Анналены Бербок. Были обсуждены вопросы процесса урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном.

Мирзоян выразил благодарность немецкой стороне за проведение встречи и переговоров.

Перед трехсторонней встречей Мирзоян провел отдельную встречу с Бербок.

Были обсуждены вопросы региональной безопасности. Был затронут процесс урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном, а также ход обсуждений, проходящих в тот же день в Берлине с участием министров двух стран.

Мирзоян представил своей коллеге подходы Армении к ключевым вопросам

урегулирования межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном, которые также отражены в Заявлении, принятом по итогам четырёхсторонней встречи, сосотоявшейся в Гранаде в октябре 2023 года. Эти подходы касаются в том числе процесса делимитации границ на основе Алма-Атинской декларации 1991 г. и разблокирования региональных инфраструктур на основе суверенитета и юрисдикции стран и принципов взаимности и равенства.