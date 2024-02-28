Среда, 28 Февраля 2024 21:21

АрмИнфо. Армения в результате конфликта с Азербайджаном никогда не поднимала вопрос о вооруженном вмешательстве со стороны Организации Договора о коллективной

безопасности (ОДКБ). Об этом 28 февраля в ходе правительственного часа в Национальном Собрании РА заявил премьер-министр РА Никол Пашинян.

По его словам, в этом вопросе не должно быть недомолвок: Ереван никогда не пытался вовлечь Организацию в военные действия. <Мы

действовали так, как того требуют документы ОДКБ. В первую очередь, мы ожидали и ожидаем политической позиции Организации. Причем, до событий мая 2021 года мы вообще не поднимали этот вопрос. ОДКБ хотела направить своих наблюдателей в Армению, но что они здесь будут делать, и, самое главное, где? Если бы в ОДКБ выступили с заявлением по этому вопросу, связанному с зоной ответственности в Армении, все остальные вопросы отпадут>, - подчеркнул Пашинян. Он добавил, что оценка со стороны ОДКБ важна и с точки зрения посредничества в урегулировании отношений с Азербайджаном. Те страны, которые четко признают эти принципы, Ереван готов принять эти услуги. Те же, кто не признает, Армения не готова их принять, потому что это приведет к многочисленным новым проблемам. <Серьезность ОДКБ должна проявляться в период тяжелых испытаний для одного из его членов>, -подчеркнул премьер-министр РА.