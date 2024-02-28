Среда, 28 Февраля 2024 18:57

АрмИнфо. Учебник по истории Армении нового образца для 7 классов, который вызвал общественное недовольство, в том числе у научного сообщества, останется в школьной программе. Об этом заявила министр образования, науки, культуры и спорта Армении Жанна Андреасян.

<И речи нет о том, чтобы отозвать учебник. Потому что те замечания и мнения, которые были получены, беспочвенны>, - невозмутимо заявила она.

Жанна Андреасян отметила, что было составлено заключение, в котором содержались все мнения, замечания и предложения касаемо учебника, а также позиция составителя книги относительно того, насколько приемлемы эти замечания с соответствующими аргументами.

<Это заключение было отправлено на третью экспертизу, получена независимая экспертная оценка. Мы отправили ее автору книги, и ждем окончательной работы>, - сказала министр.

При этом Андреасян заметила, что в результате поверхностного изучения в действующих учебниках, которые на протяжении лет используются в школьной программе, обнаружено свыше 180 ошибок. <Я говорю о научных ошибках и неточностях. Поэтому оставлю на ваше суждение - насколько обосновано вот это вот общественное недовольство>, - резюмировала глава МОНКС.

Меж тем отметим, что научно-историческое сообщество Армении, в лице директора Института истории Армении, Института археологии и этнографии Национальной академии наук Армении (НАН РА), и.о. директора Института востоковедения НАН РА, заведующего кафедрой истории Армении ЕГУ, Педагогического университета им. Х. Абовяна, Ассоциации молодых историков и других авторитетных ученых, ссылаясь на результаты проведенной экспертизы, призвали профильное ведомство (МОНКС) снять учебник по истории Армении для 7 классов из школьной программы.

В исследовании отмечено, что учебник для 7 класса <История Армении>, составленный Смбатом Ованнисяном, содержит комплексные проблемы концептуального, методологического, научного, образовательно-воспитательного, педагогического характера, технического плана и др.

Историки отметили, что учебник по истории, не может быть написан одним человеком, и должен быть составлен группой экспертов, специализирующихся на разные исторические периоды. Они также заявили, что в тексте учебника преобладают гипотетические подходы, тогда как последний должен быть основан на неопровержимых фактах.