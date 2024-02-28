Среда, 28 Февраля 2024 18:55

АрмИнфо.В Берлине проходит трехсторонняя встреча министров иностранных дел Армении, Азербайджана и Германии, Арарата Мирзояна Джейхуна Байрамова и Анналены Бербок.

Как сообщает пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян, министр иностранных дел Германии сделала короткое заявление для прессы. Этому предшествовала встреча Мирзоян-Бербок.