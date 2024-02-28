Среда, 28 Февраля 2024 18:49

АрмИнфо.Мы знаем, что Вы давно ждали этой новости. Idram снова проводит большой розыгрыш, и подарки снова огромные и желанные.

27 февраля стартовал очередной розыгрыш Idram, и 10 x 1 миллионов драмов будут разыграны для счастливых победителей.

Так что же нужно для участия в розыгрыше? С 27 февраля по 27 мая 2024 года включительно просто совершайте QR-платежи в Idram, активируйте купоны до 13 июня и ждите подведения итогов розыгрыша 15 июня в 14:00 на странице Idram в Facebook или на канале YouTube.

Принять участие может каждый: купоны генерируются при совершении платежа на сумму от 1000 драм. Конечно, как всегда, еще два купона генерируются при оплате с помощью Rocket Line, то есть с Rocket Line Вы можете утроить свои шансы на победу!

Подробнее о правилах участия можно узнать, пройдя по ссылке.