Среда, 28 Февраля 2024 18:07

АрмИнфо.Москва считает контрпродуктивными попытки очернить российских представителей в Армении. Об этом 28 февраля в ходе еженедельного брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, на просьбу прокомментировать высказывания секретаря Совбеза Армении о том, что российские военные не допустили европейских наблюдателей в Неркин Ханд.

Она подчеркнула, что в Москве воспринимают подобные высказывания исключительно негативно.

"Секретарь Совбеза Армении уже не первый раз передергивает факты лишь бы понравиться кому-то там на Западе. Возможно, придумать какой-то повод для критики России.

В районе населенного пункта Неркин Ханд нет российских военных. Там, в соответствии с договоренностью с армянской же стороной в 2021 году был расположен пост пограничной службы ФСБ РФ",- сказал российский дипломат.

Она также напомнила, что в Армении согласно заявленному, проводится расследование на предмет нарушения приказа о недопущения провокаций и сохранения сдержанности в пограничной области.

"Мы считаем контрпродуктивными попытки очернить российских представителей. Уже свыше 30 лет российские пограничники несут охрану рубежей республики, неоднократно делом доказывали свою востребованность",- подчеркнула Захарова, при этом обвинив европейских наблюдателей в том, что они занимаются не тем, что было заявлено. По ее словам, есовские наблюдатели заняты сбором развединформации о России и Иране, а также самопиаром.

На просьбу прокомментировать сообщение о возможном визите в начале марта президента Украины Владимира Зеленского в Армению, Захарова посоветовала обратиться за комментарием в Ереван и Киев. При этом дипломат выразила убеждение, что Армении, как союзнику России прекрасно известна позиция Москвы в отношении "киевского режима".

Отметим, что после последней пограничной напряженности, когда в результате азербайджанских обстрелов в Неркин Ханд с армянской стороны погибли четыре человека и один получил ранение, секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил, что у гражданской миссии ЕС доступа на этот участок не было, но был доступ у России, которая не смогла предотвратить этот инцидент. Он также добавил, что российская сторона не допустила EUMA на этот участок, где произошла провокация. Об этом же заявили глава миссии ЕС Маркус Риттер. При этом в СНБ Армении заверили, что российские пограничники не препятствуют деятельности EUMA на каком-либо участке армяно-азербайджанской границы.

Напомним, что утром 13 февраля Министерство обороны Армении сообщило о том, что азербайджанские военные открыли огонь по армянским позициям на границе в районе Неркин Ханд. Минобороны Армении заявило о гибели четырех военных, ранении еще одного. Позже стало известно, что все погибшие члены добровольческого союза "Еркрапа".

В Азербайджане не только не отрицают факт агрессии, но и цинично заявили, что провели операцию возмездия в ответ на "провокацию" со стороны военных Армении, когда был якобы ранен азербайджанский пограничник. При этом они добавили, что в результате данных действий был уничтожен армянский боевой пост. Примечательно, что всё это происходит на территориях Армении, которые ранее были захвачены вражеской стороной на фоне молчаливого поощрения международным сообществом азербайджанской агрессии.