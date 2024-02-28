Среда, 28 Февраля 2024 17:59

АрмИнфо. К сожалению, работы по разблокированию коммуникаций на Южном Кавказе сейчас застопорилась ввиду позиции армянских коллег. Об этом 28 февраля в ходе еженедельного брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на вопрос о разблокировке региональных коммуникаций.

"Мы знаем, что власти Армении заявляли о готовности к открытию региональных коммуникаций на основе суверенитета и юрисдикции в рамках равенства и взаимности. Азербайджан собственно и не отказывался от подобного подхода (Баку требует экстерриториальный коридор через территорию Армении - ред.). Данная тематика ранее в деталях обговаривалась в формате трехсторонней рабочей группы под сопредседательством вице-премьер-министров Армении, Азербайджана и России. К сожалению, эта работа сейчас застопорилась ввиду позиции армянских коллег", - отметила представитель МИД России.

Касаясь пункта о контроле Мегринского маршрута российскими пограничниками, Захарова отметила, что это логично и в плане оптимальной организации маршрута и с экономической точки зрения.

"Российские пограничники и так расположены на юге Армении, в Сюникской области. Они защищают границу между Арменией и Ираном", - подчеркнула дипломат.

Говоря о презентованном правительством Армении проекте "Перекресток мира", Захарова отметила, что не считают его альтернативой Мегринскому или иному маршруту.

"Скорее это более широкий взгляд на будущее региональных и субрегиональных коммуникаций. На полях 22-ой сессии российско-армянской межправкомиссии по экономическому сотрудничеству - состоялась она 15 декабря 2023 года в Ереване, вице- премьер России Алексей Оверчук выразил поддержку проекту и отметил российский вклад в его реализацию", - сказала представитель российского МИД.

Комментируя вопрос о том, что внерегиональные игроки не хотят, чтобы 9-ый пункт трехстороннего заявления был реализован, Захарова отметила, что нежелание внерегиональных игроков способствовать разблокированию региональных коммуникаций на Южном Кавказе объясняется исключительно соображениями политической конъюнктуры.

"Они не заинтересованы в повышении взаимосвязанности Армении и Азербайджана друг с другом, с соседями. Они стремятся растащить регион на куски, себя презентовать, свои интересы, точно не думая об интересах других, ну и таким образом, усугубить противоречия между странами", - отметила она.

Мегринский маршрут - проект транспортного маршрута длиной около 40 км через территорию Сюникской области Армении, который бы обеспечил транспортное сообщение между западными районами Азербайджана и его эксклавом Нахиджеванской Автономной Республикой. Открытие транспортных путей в регионе было предусмотрено договоренностями, завершившими 44 дневную Азербайджанскую агрессию против Арцаха осенью 2020 года.