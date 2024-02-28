Среда, 28 Февраля 2024 17:57

АрмИнфо. Власти Армении намерены реализовать программу обеспечения жильем для насильственно перемещенных граждан из Арцаха, получивших гражданство РА, заявил вице-премьер, координатор работ <Гуманитарного центра> Тигран Хачатрян.

По его словам, если члены семьи решат стать гражданами Армении, власти РА окажут им содействие в размере фиксированной суммы из расчета на каждого члена семьи. Финансовые средства будут доступны для покупки или строительства квартиры или дома. После 10 лет проживания в этом доме или квартире, право собственности перейдет этой семье.

Вице-премьер напомнил, что на данном этапе кабмин страны реализует программу содействия в размере 16 млн. драмов семьям, проживающим в приграничных районах республики, если они решили построить или купить жилье там же. Вместе с тем власти планируют расширить перечень районов, подпадающих под эту программу, включив в нее также сельские или городские населенные пункты. И, если арцахцы решат приобрести или построить жилье в этих населенных пунктах, то размер финансового содействия будет больше базового.

Как указал зампред, теоретически бенефициарами программы могут стать более 25 тыс семей, а средний размер финансового содействия может достигнуть 12-18 млн драмов. <По нашим приблизительным подсчетам, принять участие в программе могут 110-120 тыс. человек, из расчета 3 млн. драмов, в среднем, на человека. Тогда общий объем содействия составит 400 млрд. драмов>, - сказал он. То есть речь идет об огромных средствах, направляемых из госбюджета. В связи с этим получение армянского гражданства и проживание в течение 10 лет будут основными условиями для участия в программе, указал он.

<Размер базового содействия каждому члену семьи должен быть в размере 3 млн. драмов, и по всей видимости, именно эта сумма решением правительства будет зафиксирована как способ применения этого финансового механизма. Если семья состоит из пяти человек, она с сертификатом на 15 млн. драмов может обратиться в любой коммерческий банк, который профинансирует приобретение того жилья, которое эта семья хочет иметь, а правительство вместо этой семьи покроет кредит банка в течение следующих 10 лет>, - пояснил вице- премьер.

При этом, содействие, предоставляемое несовершеннолетним членам семьи, будет безвозмездным, а выплаты сумм совершеннолетними членами семьи, начнутся не сразу. Им дадут время на адаптацию, трудоустройство. Вопрос выплат со стороны пенсионеров пока находится на стадии обсуждения, отметил он.

<Если по истечении 10 лет в семье, условно, двое совершеннолетних и трое несовершеннолетних, из 15 млн. драмов 9 млн. драмов возврату подлежать не будут, и после выплаты 6 млн. драмов семья через 10 лет сможет распоряжаться этим жильем как своей собственностью>, - сказал он.

Вместе с тем, если к завершению 10-летнего периода у семьи не будет средств для погашения суммы, она не будет выселена из данной квартиры, но и не будет иметь права собственности, соответственно - и право распоряжения данным имуществом.

<Переход к праву собственности произойдет в случае, если сумма <Х> по завершении этого срока будет возвращена>, - пояснил Тигран Хачатрян. При этом на сегодня не определены последствия в случае, если некоторые члены семьи решат покинуть Армению уже после получения права на участие в программе.

Обеспечить жильем всех и сразу, скорее всего, не получится, отметил Тигран Хачатрян. По всей видимости программа будет реализована в течение 5 лет. Вице-премьер признается, что размер госсодействия не покроет расходы на приобретение жилья в Ереване. <Жилье, стоимость которого находится в диапазоне 15-18 млн. драмов, доступно, в основном, не в Ереване, а в других городах. Наши наблюдения показывают, что было только 4 города, где стоимость одного 1 кв.м превышала 200 тысяч - это Абовян, Дилижан, Цахкадзор, Эчмиадзин. В других населенных пунктах стоимость 1 кв. м не достигает 200 000 драмов, что означает, что наше содействие будет достаточным для покупки дома или квартиры в таких населенных пунктах>, - сказал он.

Однако существующий жилфонд не позволит обеспечить жильем всех желающих сразу - приоритетность на начальном этапе будет отдана семьям с тремя и более несовершеннолетними детьми (их, по расчетам правительства, 4100).

<В течение первого года мы сперва поможем таким семьям, но поможем и всем остальным, кто ждет своей очереди>, - сказал он. Правительство в этом случае продолжит оказывать содействие по линии покрытия расходов на проживание определенной категории граждан.

Бенефициариами программы станут не только вынужденные переселенцы, прибывшие в Армению после 23 сентября прошлого года, но и те, кто переехал в РА до этого или после 44-дневной войны 2020 года, в том числе, из Гадрута, Мартуни и Шуши.

По словам Тиграна Хачатряна, в госреестре Армении встали на учет 115 тыс вынужденных переселенцев из Арцаха. Всего расходы госказны Армении на содействие арцахцев в 2023 году составили около 40 млрд драмов (власти РА получают содействие также от международных партнеров).

Напомним, что по состоянию на 26 января с.г. свидетельство временной защиты, выдаваемое как совершеннолетним, так и несовершеннолетним вынужденным переселенцам из Арцаха, получили 42 809 арцахцев. По данным главы Службы миграции и гражданства Республики Армения Армена Казаряна, на эту дату около 900 человек обратились за получением гражданства РА.