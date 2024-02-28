Среда, 28 Февраля 2024 17:56

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 29 февраля текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10։00-16:00 улицы 6, 7 11, 12, 13 в кв. “Силикян”, жилые дома 165, 173, 175 на улице Башинджагяна, улицы 1, 2, 4 в кв. “Давташен” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00-14:00 жилые дома 1-5 на 1-ом тупике Улнеци, школа N127, жилые дома 39-41 на пр. Комитаса, жилые дома 27, 27А на улице Гр. Кочара, жилые дома 70/1-88 на улице Гр. Арцруни, жилой дом 12 на улице В. Папазяна;

11։00-17:00 частные дома 1-26 на 2-ом переулке Ачемяна, частные дома 59-117 на улице Бурназяна, частные дома 1-58 на переулке Бурназяна, частные дома 16-40 (четные) на улице С. Давти, частные дома 36-76 на улице Суворова, частный дом 81/2 на улице Лисиняна;

в Арагацотнской области:

11։00-14:00 квартал “Мугни” города Аштарак;

в Араратской области:

10:30-12:30 частично село Гетазат;

в Котайкской области:

10։30-13:00 община Бжни, консервный завод Бжни, школа, станции компаний “Юком”, “Виваселл-МТС”, “Тим Телеком” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00-16։00 частично село Зовк, кварталы “Х. Абоян”, “П. Севак” в селе Ариндж;

13։00-15:30 община Алапарс, школа, станция компании “Виваселл-МТС” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Гегаркуникской области:

11։00-14։00 частично община Варсер, диспетчерская служба филиала “Гегама”, центр автотехобслуживания, телецентр “Севан”, ООО “Лев Лен”, “Ара Арег”, “А. Седракян”, “Ранчпар”, автотехобслуживание, питьевая насосная станция Севана, ЧП “А.Тер Григорян”, “Ш. Бозоян”, “Э. Мхитарян”, “А. Салазарян”, ‘Г. Погосян”, “Д. Габриелян”, “А. Гаспарян”, “А. Авагян” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Тавушской области:

11։00-14:00 частично село Гюлагарак.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 1 марта текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

11։00-17:00 жилой дом 67 на улице Анрапетутяна, жилые дома 7, 9, 11 на улице Вардананца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частные дома 26/41/5 на улице Айрика Мурадяна, жилые дома 17/1-17/3 на улице Адонца, жилой дом 36/8 на улице Мамиконянца;

в Араратской области:

10:30-14:30 частично село Абовян;

в Котайкской области:

11։00-16։00 кварталы “Х.Абовян”, “П.Севак” в селе Ариндж; частично село Дзорахбюр; село Маяковский и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

14։00-16:00 общины Фантан и Алапарс; садоводческая компания “Арчадзор”, газозаправочные станции “Кар-Кор”, “А. Харатян”, компания “Аэронавигация”, станции компаний “Юком”, ‘Виваселл-МТС”, “Тим Телеком” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Гегаркуникской области:

11։00-14։00 квартал “Неркин Чамбарак”, территории, прилегающие к кладбищу, в кв. “Верин Чамбарак”, ООО “Паргев”, детский сад N5 в городе Чамбарак.