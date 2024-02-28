Среда, 28 Февраля 2024 17:53

АрмИнфо.Москва категорически не приемлет упреки армянских властей насчет якобы невыполнения ОДКБ своего мандата и обязательств по отношению к Еревану в ходе известных событий в регионе, произошедших в 2021 и 2022 годах. Об этом 28 февраля в ходе еженедельного брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на просьбу прокомментировать заявлений армянского премьера о "заморозке" Арменией членства в ОДКБ.

В этом ключе Захарова напомнила, что в сентябре 2022 года по просьбе армянской стороны была оперативно сформирована и направлена в приграничные районы страны оценочная миссия Секретариата и Объединенного штаба Организации.

Дипломат также обратила внимание, что по итогам было подготовлено решение Совета коллективной безопасности ОДКБ о развертывании в Армении мониторинговой миссии

"Не наша вина и не вина других членов Организации, что данное сбалансированное решение, предусматривавшее также оказание военно-технической помощи Республике и ряд других мер, было под надуманными предлогами отвергнуто ее властями.

Взамен Ереван демонстративно предпочел пригласить псевдонаблюдателей из ЕС - всем известные факты говорят сами за себя и не оставляют сомнений в нулевой эффективности их работы. Исходим из того, что республика Армения продолжает оставаться полноправным членом ОДКБ со всеми вытекающими из этого статуса правами и обязательствами. При этом с сожалением констатируем, что динамика участия Еревана в мероприятиях Организации снизилась, что явно не отвечает интересам дружественного армянского народа и задачам обеспечения безопасности страны ", - подчеркнула Захарова.

"Надеемся, что в Ереване придут к пониманию того, что имеющиеся озабоченности должны обсуждаться и устраняться в спокойном, доверительном диалоге, а не путем их бесконечного, хаотичного вбрасывания в публичное пространство", - отметила она.

Вместе с тем Захарова подчеркнула, что не очень понимает стилистику, логику их построения. Она обратила внимание, что буквально недавно армянские власти говорили, что ОДКБ вышло из Армении.

"Если ОДКБ вышло из Армении, как говорит официальный Ереван, то как же Армения может замораживать в ней своё участие", - вопрошала Захарова.

Отметим, что премьер-министр Армении Никол Пашинян в пятницу в интервью телеканалу France24 заявил, что договор о коллективной безопасности в отношении Армении не был выполнен, и республика заморозила свое участие в ОДКБ. В Секретариате ОДКБ также заявили, что не получали соответствующих уведомлений от Еревана.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также отметил, что Ереван не направлял официальных уведомлений насчет заморозки членства в Организации Договора о коллективной безопасности.

"Каких-то официальных действий в этой связи армянская сторона не предпринимала. Мы имеем в виду вступить в контакт с нашими коллегами и прояснить значение этих заявлений", - сказал он. Песков также отметил, что президент РФ пока не планирует обсуждать этот вопрос с премьером Армении.

Ранее же, премьер Армении неоднократно говорил, что не Армения выходит из ОДКБ, а ОДКБ вышла из Армении.