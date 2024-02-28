Среда, 28 Февраля 2024 17:35

АрмИнфо.Азербайджан осуществляет массовый геноцид армянского народа. Об этом заявил представитель Болгарии в Европарламенте, член комитетов Европарламента по правовым вопросам, иностранным делам, транспорту. Ангел Джамбазки на заседании, посвященном отношениям Армения-ЕС.

"Мы не можем мириться с одной войной, игнорируя другую. Все агрессоры должны быть осуждены одинаково!", - подчеркнул он.

В свою очередь председатель делегации Европарламента по связям с Южным Кавказом Марина Кальюранд обратила внимание, что армянский премьер - Никол Пашинян заявил очень четко, что Армения находится рядом с Европой и готова к тесному сотрудничеству с ЕС.

По ее словам, это обусловлено не только экономической ситуацией, но и приверженностью страны европейским ценностям и сложной ситуацией с безопасностью.

"Я приветствую миссию ЕС в Армении и вовлеченность республики в программе мира. Считаю, что настало время начать диалог по вопросу либерализации визового режима и содействовать более широкому вовлечению Армении в коммуникационные и другие региональные программы.

В то же время Армении предстоит много работы, она в большой зависимости от России, там дислоцирована российская армия", - добавила Кальюранд.

Вместе с тем, по ее словам, после более чем 30 летнего конфликта, граждане Армении и Азербайджана заслуживают мира.

"Я призываю руководство Азербайджана принять всеобъемлющее мирное соглашение, которое предусматривает признание суверенитета и территориальной целостности друг друга, неприменение силы", - резюмировала парламентарий.