Среда, 28 Февраля 2024 16:56

АрмИнфо.С 1 марта в Армении полноценно заработает система электронных рецептов. Об этом в ходе пресс-конференции 28 февраля замминистра здравоохранения Армении Артак Джумаян.

Он отметил, что изначально система, как пилот, была запущена с июля 2022 года. В рамках первого этапа программы электронный рецепт

действовал для медикаментов, полученных через централизованную систему госзакупок, в рамках второго этапа - программа была доступна и для лекарственных препаратов, полученных на льготных или бесплатных основах. Сейчас, по его словам, все медучреждения первичного звена (поликлиники и амбулатории), как в Ереване, так и в областях, вовлечены в программу. Сославшись на решение правительства, замминистра отметил, что с марта текущего года будет исключен бумажный формат рецептов.

Джумаян сообщил, что в рамках пилота, по централизованным закупкам было выписано 1.7 млн. электронных рецептов, и уже 600 тыс. по части

медикаментов, предоставленных на льготных или бесплатных основах.

По словам замглавы ведомства, по электронному рецепту в Армении будут отпускаться антибиотики, антигрибковые, противовирусные, антикмикобактериальные препараты, иммунные сыворотки, иммуноглобулины, вакцины и препараты, содержащие мизопростол.

<Подобные нововведения, в первую очередь позволят сэкономить время, поскольку, когда больной идет к врачу, после обследования назначаются медикаменты, которые вписываются и в дополнительный журнал, потом идут за печатью и подписью к директору или земдиректору. Теперь весь процесс оцифрован. Пациент идет в аптеку с документом, удостовореяющим его личность, и получает необходимые препараты, которые уже внесены в электронную систему>, - пояснил он.

При этом если сам пациент не в состоянии пойти в аптеку и приобрести необходимые медикаменты, вместо него это могут сделать уполномоченное лицо или лица, данные которых также должны быть внесены в систему