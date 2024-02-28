Среда, 28 Февраля 2024 15:21

АрмИнфо.Посольство Армении в Казахстане в сотрудничестве с дипломатическим клубом "Астана" организовало встречу с бизнес- сообществом, в ходе которой были обсуждены перспективы дальнейшего развития армяно-казахстанского торгово-экономического сотрудничества.

Как сообщает посольство Армении в Казахстане, высоко оценив наблюдающуюся в последние годы устойчивую тенденцию многократного роста объемов двусторонней торговли, посол Армении в Казахстане Армен Гевондян подчеркнул важность шагов, направленных на диверсификацию взаимных цепочек поставок и обеспечение информационной поддержки. В этом контексте были представлены основные положения инициированной Правительством Армении концепции "Перекресток мира".

В свою очередь, директор клуба Каирболат Сахметов подтвердил заинтересованность членов организации в практическом участии по части армяно-казахстанского торгово- экономического сотрудничества. В ходе обсуждений представители "KazakhExport", "Kazlogistics", а также ряда саморегулируемых организаций, ассоциаций представили свое видение перспективных направлений расширения взаимовыгодного партнерства.