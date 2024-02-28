Среда, 28 Февраля 2024 14:46

АрмИнфо.Букмекерская контора Мостбет активно продвигает свой бренд в различных географических регионах, включая страны бывшего СНГ. Но, поскольку букмекер работает по оффшорной лицензии, не везде имеется доступ к сайту Мостбет. Различного рода ограничения можно преодолеть, используя зеркало Мостбет (https://superbets.guru/mostbet-mirror/), которое пользуется большой популярностью у многих бетторов. Некоторые новички беттинга интересуются наличием демо-режима в Мостбет. Удовлетворяем их любопытство.

Что такое демо-режим

Демонстрационный режим на сайте онлайн казино представляет собой возможность играть в игры без риска потери реальных денег. Этот режим также называется "бесплатным" или "фан-режимом". Он предоставляет игрокам виртуальные кредиты или фишки, которые они могут использовать для ставок в играх.

Основная цель демонстрационного режима — дать игрокам возможность ознакомиться с игровым процессом, правилами и функционалом слотов, настольных игр или других азартных развлечений, прежде чем они решат играть на реальные деньги. Это полезно для новичков, которые могут изучить правила и стратегии, не рискуя своими средствами.

Важно отметить, что в демонстрационном режиме выигрыши и проигрыши не имеют реальной финансовой ценности. Если игрок решит играть на реальные деньги, ему придется переключиться в режим с настоящими ставками, для этого надо пополнить свой игровой счет.

Демо-режим в слотах (игровых автоматах)

Слоты или игровые автоматы являются наиболее востребованной азартной игрой во многих онлайн-казино, включая Мостбет. Администрация заведения дает возможность любому желающему посетителю сайта (даже не зарегистрированному) в демо-режиме поиграть во многие слоты. При нажатии на кнопку демо-режима игрок получает определенное число виртуальных фишек, которые он может «забросить» в слот и начать игру.

Игра на слотах в демо-режиме ведется, как и в настоящем режиме, игрок что-то проигрывает, что-то выигрывает – его виртуальный счет либо уменьшается, либо растет. Если геймер проигрывает все свои виртуальные деньги, он может запустить игру заново, получить новую порцию виртуальных фишек, и продолжить крутить барабаны. Конечно же, каким-то образом обналичить виртуальный выигрыш, полученный на слотах в демо-режиме, невозможно.

Цель предоставления возможности использовать виртуальный режим в игре на слотах очень проста – «заманить» в казино нового клиента. Как показывает практика, до 30% незарегистрированных пользователей, которые поиграли в демо-режиме, затем проходят регистрацию и продолжают игру на реальные деньги, которые чаще проигрывают, чем выигрывают.

Демо-режим в букмекерской конторе

Если демо-режим в онлайн-казино очень распространен и пользуется высокой популярностью, то в беттинге популярность такого режима не меньшая, но, вот предлагают его единицы контор. Почему так происходит?

Ответ лежит на поверхности. Если демо-режим на слотах приводит в казино новых клиентов, проще говоря, дает дополнительный доход заведению, то демо-режим в ставках на спорт, часто играет «против» букмекера, который «за бесплатно» как бы тренирует себе соперника.

Как показывает практика, демо-режимом в букмекерской конторе часто пользуются опытные игроки с целью опробования различных вариантов стратегий или каких-то наработок, без риска проиграть деньги. Конечно же, демо-режимом пользуются и новички, и какая-то их часть затем регистрируются у букмекера, но потенциальная выгода от этих действий гораздо меньше, чем в онлайн-казино. Поэтому, демо-режим в букмекерской конторе – это очень большая редкость.

Пожалуй, лишь на старой версии оффшорного сайта БК Бетсити еще можно найти полноценный демонстрационный режим, используя который, можно вести бесплатную игру по линии букмекера. Открыть виртуальный счет может любой желающий. Процедура эта очень быстрая, занимает не более одной минуты. Клиент получает доступ в свой виртуальный кабинет с виртуальным счетом в 10 000 рублей.