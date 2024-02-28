Среда, 28 Февраля 2024 14:18

АрмИнфо.В Госдепе США не стали комментировать предстоящую встречу глав МИД Армении и Азербайджана в Берлине.

Так, в ходе брифинга на уточнение, можно ли считать предстоящую встречу в Берлине концом вашингтонского процесса, и какие ожидания у США от нее, представитель Госдепа Метью Миллер отметил, что у него нет каких-то заявлений по этому поводу.

"Но мы продолжаем призывать обе стороны попытаться достичь прочного и долгосрочного соглашения", - отметил Миллер.

Отметим, что в эти минуты в Берлине проходит встреча делегаций Армении и Азербайджана во главе с министрами иностранных дел Араратом Мирзояном и Джейхуном Байрамовым.

Напомним, что соответствующая договоренность была достигнута в Мюнхене на встрече лидеров Армении и Азербайджана при посредничестве канцлера Германии.