Среда, 28 Февраля 2024 14:17

АрмИнфо.Команда адвокатов экс-замначальника Генштаба Армении Тирана Хачатряна настаивает на беспочвенности обвинений, предъявленных их подзащитному.

Напомним, что Хачатрян был задержан после драки со стрельбой во дворе одного из ресторанов в Котайкской области РА.

В заявлении команды адвокатов, поступившем в АрмИнфо, сообщается, что первое открытое судебное заседание по делу генерал-лейтенанта Тирана Хачатряна, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 297 УК РА, было назначено на 1 марта.

Защита настаивает на том, что инкриминируемое Хачатряну деяние (совершении хулиганства с применением оружия) опровергается даже доказательствами, полученными в ходе уголовного производства, которое было неполным и проведено с множеством нарушений закона. Также подчеркивается, что обвинение, выдвинутое в ходе следствия в отношения Хачатряна, было опровергнуто в ходе очной ставки.

Адвокаты также назвали неправомерным содержание Хачатряна в СИЗО. "Полагаем, что изначально не было никаких оснований для избрания содержания под стражей в качестве меры пресечения в отношении Тирана Хачатаряна. Заключение под стражу носило исключительно карательный характер в связи с личностью Тирана Хачатряна и его общественной деятельностью. Если добавить ко всему этому тот факт, что никто из других фигурантов инцидента в настоящее время не находится под арестом, дискриминационный подход к Тирану Хачатряну становится еще более очевидным", - говорится в заявлении команды адвокатов.

Генерал-лейтенант Тиран Вазгенович Хачатрян - военный с высшим военным образованием, служил в армянской армии с 1991 по 2021 год, занимая высокие должности в Армии обороны Республики Арцах и Вооружённых Силах Республики Армения. Покинул пост замначальника Генштаба Армении после скандальной истории с "не сработавшими" "Искандерами".