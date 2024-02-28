Среда, 28 Февраля 2024 14:16

АрмИнфо. Во всех областях Армении и Ереване наблюдается снижение активности распространения заболеваний, вызванных острыми респираторными инфекциями. Об этом сообщает Национальный центр контроля и профилактики заболеваний (NCDC).

В частности, случаи распространения острых инфекций дыхательных путей сократились за последнюю неделю в 1.1 раз. Львиная доля (72%) заболевших приходится на детей в возрасте от 0 до 18 лет.

В Армении продолжают циркулировать грипп типа А, подтипов H3N2 и H1N1 и другие дыхательные инфекции (возбудители парагриппа, респираторно-синцитиального вируса, риновируса, метапневмовируса, бокавируса и коронавирусной болезни SARS-COV-2 и др).

Министерство здравоохранения призывает вакцинироваться во избежание заражения острыми респираторными инфекциями, напоминая, что в Армении доступны вакцины от двух подтипов гриппа А и двух подтипов гриппа В.