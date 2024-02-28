Среда, 28 Февраля 2024 14:12

АрмИнфо.Компетентный орган Грузии удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры Республики Армения и передал Армении разыскиваемого за легализацию доходов, полученных за сбыт наркотиков.

Как сообщает пресс-служба генпрокуратуры, Х.Г. обвиняется в продаже кокаина, метамфетамина, ЛСД, марихуаны и MDMA в больших количествах через интернет- магазины-платформы, созданные и управляемые в Telegram с 2019 года, совместно с другими лицами; в легализации особо крупных сумм в размере 1 млрд 156 млн драмов, полученных в результате сбыта наркотических средств.

По заданию Генеральной прокуратуры РА сотрудники полиции МВД сопроводили Х.Г. в Ереван.