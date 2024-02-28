Среда, 28 Февраля 2024 14:07

АрмИнфо.С 2020 года международное право в области прав человека и гуманитарного права постоянно нарушаются на Южном Кавказе. Об этом глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил в ходе своего выступления на 55-й сессии Совета ООН по правам человека

Он напомнил, что год назад именно с этой самой трибуны Генеральный секретарь ООН предупредил о росте общественного безразличия и неуважения людей к правам человека. Он призвал стоять на правильной стороне истории, отстаивать права каждого везде.

Мирзоян добавил, что мир становится опасным местом, где снижается приверженность соблюдению прав человека, массово игнорируются и нарушаются наши общие принципы и нормы, особенно международное право, права человека и гуманитарное право.

Мирзоян добавил, что Армения, принимая во внимание вышесказанное, на этой сессии представляет новую редакцию Резолюции о предупреждении геноцида.

"Мы считаем, что СПЧ должен продолжать вносить свой вклад в международные усилия по борьбе с геноцидом не в последнюю очередь посредством поиска способов повышения потенциала раннего предупреждения и раннего реагирования. И это основная идея нового проекта. Мы рассчитываем на широкую поддержку этой благородной цели.

С 2020 года международное право в области прав человека и гуманитарного права постоянно нарушаются в нашем регионе. В течение последних трёх с половиной лет народ Нагорного Карабаха пострадал от военной агрессии, внесудебных казней, произвольных задержаний, насильственных исчезновений, пыток, голода и других форм негуманного обращения. Он выдержал продлившуюся 10 месяцев блокаду Лачинского коридора, единственного пути, соединяющего Нагорный Карабах с Арменией и внешним миром, а затем стал жертвой очередных военных действий, результатом которых стала этническая чистка коренного армянского населения", - заметил он.

Мирзоян обратил внимание, что армянский народ является свидетелем подобной политики Азербайджана с 80-х годов прошлого столетия.

"Фактически сегодня мы чтим память жертв погромов в Сумгаите. В результате аналогичных действий в Баку, Кировабаде и других городах Азербайджана с армянским населением около 360 тысяч армян были вынуждены покинуть свои дома, оказались лишены всех прав, в том числе права на собственность, и нашли убежище в Армении. Ранее вследствие проведения Азербайджаном политики в том же духе армяне покинули свои дома в Нахиджеване", - напомнил армянский министр.

Вместе с тем он констатировал, что в случае с Нагорным Карабахом на ранних этапах было достаточно признаков надвигающихся преступлений. Мирзоня добавил, что список включает в себя заявления Генерального секретаря ООН, Верховного комиссара по правам человека и специального советника Генерального секретаря ООН по предотвращению геноцида, постановления Международного суда, заявления мандатариев специальных процедур ООН.

"Однако этого было недостаточно, чтобы международное сообщество "встало на правильную сторону истории, отстаивало права человека", и я вновь цитирую Генерального секретаря. Около 145 000 человек (Согласно данным переписи населения Республики Арцах от 1 декабря 2015 года, численность населения Республики составляла 150 936 человек - ред.) были насильственно перемещены из Нагорного Карабаха и переселились в Армению в период с 2020 по 2023 год. Здесь я должен сказать, что правительство Армении предпринимает все необходимые меры для обеспечения нужд и прав этих людей. Наряду с решением краткосрочных задач: обеспечением доступа к образованию, социальной защите, системе здравоохранения, решением их жилищных проблем, мы уже планируем конкретные действия по обеспечению среднесрочных и долгосрочных потребностей с целью дальнейшей интеграции армян Нагорного Карабаха", - заметил глава МИД Армении.

В тоже время он обратил внимание, в воинах в 1990-х и 2020 годах зарегистрировано более тысячи лиц, пропавших без вести и случаев

насильственных исчезновений. "В Азербайджане удерживаются 23 военнопленных с армянской стороны. Мы стоим перед угрозой уничтожения армянского культурного и религиозного наследия, что, как недавно предупредил Специальный докладчик ООН, "может быть приравнено к культурной чистке".

Мы наблюдаем воинственную риторику Азербайджана и спровоцированную им военную эскалацию после предыдущих вторжений на суверенную территорию Республики Армения. Безнаказанность незаконного применения силы повлекла за собой новые территориальные претензии к Армении. Сегодня вся территория Республики Армения представляется как так называемый "Западный Азербайджан", придуманный исключительно с целью сохранения напряженности в регионе", - сказал Мирзоян.

Глава МИД Армении подчеркнул, что несмотря на вышесказанное, официальный Ереван привержен мирной повестке и не отступит от неё. Он еще раз указал на то, что единственный путь к миру и стабильности в регионе - это взаимное признание территориальной целостности и нерушимости границ на основе Алма-Атинской декларации 1991 года и делимитация межгосударственной границы на основе новейших и легитимных карт СССР.

"Мы также верим, что открытие всех региональных коммуникаций при уважении суверенитета и юрисдикции государств и на основе принципов равенства и взаимности может создать дополнительные цепочки взаимосвязи, которые привнесут дополнительную стабильность на Южном Кавказе и в регионе в более широком географическом понимании. С этой целью правительство Армении представило проект "Перекрёсток мира", вновь подтвердив свою искреннюю заинтересованность и политическую волю к разблокированию всех транспортных связей", - сказал он.

В заключение Мирзоян отметил, что присоединение Армении к Римскому статуту является важным шагом на пути демократических реформ и символом непоколебимой приверженности властей РА защиты прав человека.