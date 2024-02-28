Среда, 28 Февраля 2024 13:53

АрмИнфо. Сегодня утром двое азербайджанских военнослужащих в районе села Тех нарушили межпозиционный участок и проникли на территорию Армении. Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава общественной организации "Национальная система управления" Артур Григорян, добавив, что один из них был схвачен, а другой сбежал, его разыскивают.

Об этом сообщает и член партии "Страна для жизни" Месроп Аракелян. По его словам, ночью также были выстрелы с азербайджанской стороны, на данный момент ситуация спокойная.

В АрмИнфо попытались выяснить достоверность данной информации в Минобороны, однако, получить какую-либо информацию не удалось.

А в Службе национальной безопасности Армении сообщили, что пока не обладают какой- либо информацией по данному поводу. В СНБ также пообещали предоставить информацию после проверке данных сообщений.

Добавим, что в Минобороны Азербайджана фактически подтвердили факт проникновения азербайджанских военных в Армению. В ведомстве отметили, что утром 28 февраля, "передвигаясь между позициями в Лачинском районе, военнослужащий Азербайджанской Армии Панахов Руслан Эльдениз оглы заблудился при неблагоприятных погодных условиях".