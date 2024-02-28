Среда, 28 Февраля 2024 13:51

АрмИнфо. В посольстве России рассказали о порядке голосования на территории Армении на выборах президента Российской Федерации.

В сообщении, обращается внимание, что на территории Армении выборы президента Российской Федерации пройдут в один день - 17 марта с 08:00 до 20:00. Дистанционное электронное голосование для граждан, находящихся на территории Армении, также не предусмотрено.

"На территории Республики Армения были сформированы два избирательных участка.

1) Избирательный участок N?8026 на территории Посольства России в Армении по адресу: г.Ереван, ул.Сурб Григор Лусарович, д.13/3.

2) Избирательный участок N?8031 в Генеральном консульстве России в Гюмри по адресу: г.Гюмри, ул.Гарегина Нжде, д.1

Принять участие в голосовании смогут граждане России, достигшие 18-летнего возраста. Избирательный бюллетень можно получить, предъявив действительный заграничный или внутренний паспорт.

Дальнейшая информация будет размещена на официальном сайте Посольства: https://armenia.mid.ru/ru/

По любым интересующим вопросам можно проконсультироваться по адресу: [email protected]", - говорится в сообщении на сайте посольства России в Армении.