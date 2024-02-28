Среда, 28 Февраля 2024 13:48

АрмИнфо. Совет Социалистического Интернационала принял резолюцию по вопросу Арцаха. Об этом стало известно по итогам заседания Совета Социнтерна.

В резолюции говорится, что Социнтерн содействует переговорному процессу между Арменией и Азербайджаном, направленному на подписание мирного договора. <Чтобы способствовать установлению мира и стабильности в регионе, такое соглашение должно быть достигнуто без применения силы или угрозы ее применения на основе международного права и дипломатической практики, включая поддерживаемый на международном уровне мирный процесс, направленный на окончательное политическое урегулирование нагорно-карабахской проблемы и полноценную реализацию основных прав и безопасности народа Нагорного Карабаха на земле своих предков> - отмечено в тексте резолюции.

В соответствии с давней принципиальной политикой Социнтерна в отношении нагорно- карабахского конфликта и конфликта между Арменией и Азербайджаном, а также с учетом решения Международного суда от 17 ноября 2023 года о применении временных мер, обязывающих Азербайджан <обеспечить возвращение лиц, покинувших Нагорный Карабах после 19 сентября 2023 года и имеющих такое желание, Организация призывает обеспечить коллективное, беспрепятственное и безопасное возвращение на родину арцахского народа до окончательного политического урегулирования нагорно-карабахской проблемы и полноценной реализации основных прав граждан Арцаха.

Социнтерн считает необходимым обеспечить также промежуточный статус Нагорному Карабаху, гарантированный международными нормами, полный спектр политических и гражданских прав, предоставить эффективные гарантии безопасности народу Арцаха и беспрепятственную сухопутную связь с Арменией. В резолюции озвучено и требование освободить всех военнопленных и других удерживаемых лиц.

Социнтерн призывает полностью разблокировать транспорт и другие средства связи в регионе, без каких-либо ограничений суверенитета.

<Мы готовы содействовать этим процессам в качестве посредника, в том числе посредством партий и организаций-членов>, - говорится в резолюции.

Отметим, что Социалистический Интернационал (Социнтерн) - международное объединение социалистических и социал-демократических партий. Социнтерн является крупнейшим объединением политических партий практически из всех регионов мира. Если в момент своего создания он представлял 34 партии, в середине 80-х - 77, то в настоящее время - 156 партий и организаций из 126 стран мира, что в разы превышает показатели ближайших конкурентов - консерваторов и либералов. Приоритетные направления деятельности Социнтерна - решение политических, экономических, социальных и экологических проблем. Главным программным документом считается <Стокгольмская декларация принципов>, которая провозглашает приоритетными ценностями справедливость, свободу, солидарность. Высший орган Социнтерна - съезд, проводимый раз в три года.