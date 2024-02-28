Среда, 28 Февраля 2024 13:36

АрмИнфо. На 95-ом году ушел из жизни большой друг армянского народа, Национальный герой Армении, экс-глава правительства СССР Николай Рыжков.

"Ушел потрясающий и светлый человек - Николай Иванович Рыжков. Человек-эпоха. Человек уникальной судьбы и государственный деятель уникального масштаба", - сообщила 28 февраля в Telegram-канале председатель Совета Федерации (СФ) Валентина Матвиенко.

Причина смерти не уточняется. Как пишут российские СМИ, дата и место похорон пока не определены, организацией прощания займется Верхняя палата, отметил председатель комитета СФ по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко.

Рыжков возглавлял советское правительство в 1985-1991 годах. С 2003 года являлся членом Совета Федерации РФ от Белгородской области. В октябре 2023 года он досрочно сложил полномочия сенатора.

Отметим, что во время ликвидации последствий разрушительного Спитакского землетрясения 1988 года председатель Совета министров СССР Николай Рыжков приехал в Армению и на месте руководил спасательными работами. Спустя десять лет, в 1998 году, Рыжков вновь посетил Армению, но уже в качестве депутата Госдумы. 7 декабря 1998 года в Спитаке ему был открыт памятник. Бронзовый бюст Рыжкову был торжественно открыт на улице им. Николая Рыжкова в Спитаке. Памятник был установлен по инициативе и на средства бывшего первого секретаря Спитакского райкома компартии Армении Норайра Мурадяна. Это тот редкий случай, когда подобное происходит при жизни заслуженного деятеля.

По словам Николая Ивановича, он приехал в Армению по долгу службы, но оставил здесь свое сердце.

Добавим, что Николаю Рыжкову было присвоено звание Национальный герой Армении. Это единственный неармянский деятель, которому было присвоено высшее государственное звание Армении.