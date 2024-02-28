Среда, 28 Февраля 2024 13:30

АрмИнфо. Власти Азербайджана демонтировали памятник Шарлю Азнавуру, установленный по случаю 100-летия со дня его рождения в 2022 году и расположенный рядом с Центром франкофонии Поля Элюара в Степанакерте. Об этом сообщает Государственный совет Арцаха по охране культурного наследия, выложив фото-доказательства сказанного выше.

"На фотографиях ниже памятник Шарлю Азнавуру и то же место в январе этого месяца. Ранее были демонтированы памятники писателю Акопу Аковяну, народному меценату Алеку Манукяну, деятелю Александру Мясникяну, советским воинам адмиралу Исакову, Анатолию Зиневичу, Кристафору Иваняну и другим. В одноимённом парке Степанакерта также демонтирован памятник Герою Арцаха Ашоту Гуляну. Из материалов, опубликованных в Интернете, мы также узнаем, что могилы погибших в Освободительной войне Арцаха подвергаются вандализму", - говорится в сообщении Госсовета Арцахе.