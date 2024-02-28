Среда, 28 Февраля 2024 02:19

АрмИнфо.В целом ситуация с безопасностью на Южном Кавказе остается нестабильной, поскольку Азербайджан не отказывается от своей агрессивной политики в отношении Республики Армения. Об этом заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, выступая в рамках Конференции по разоружению.

Он отметил, что отступая от заранее согласованных принципов по установлению мира и безопасности в регионе, Азербайджан продолжает предъявлять новые территориальные претензии к Республике Армения. В связи с этим глава МИД обратил внимание на то, что принцип уважения территориальной целостности друг друга на основе Алма-Атинской декларации 1991 года и осуществление процесса делимитации с целью восстановления границы 1991 года последовательно отвергались Азербайджаном.

<Однако правительство Армении продолжает свои искренние усилия по установлению мира и стабильности в нашем регионе, а также доверия и веры между Арменией и Азербайджаном. С этой целью мы предложили одновременный вывод войск с армяно- азербайджанской межгосударственной границы с дальнейшей демилитаризацией приграничных территорий>, - отметил Мирзоян.

Он рассказал также о предложении Армении подписать двусторонний механизм контроля над вооружениями и договор о ненападении в преддверии мирного договора, если для его подписания потребуется дополнительное время. <Несмотря на то, что все эти предложения до сих пор игнорировались или отвергались Азербайджаном, мы полны решимости продолжать наши усилия>, - подчеркнул министр.

Министр заметил, что недостатки в режиме контроля над вооружением, что является, в том числе следствием неуважения к Уставу ООН, приводят к кровопролитным конфликтам и военным действиям. <Именно в таких условиях Азербайджан развязал жестокую войну против Нагорного Карабаха в 2020 году, вторгся на суверенную территорию Армении и 19 сентября 2023 года подверг этнической чистке более 108 000 коренного армянского населения с родины своих предков>, - подчеркнул глава ведомства.

Он констатировал, что диалог и сотрудничество, основанные на взаимном уважении, являются краеугольными камнями эффективных усилий по разоружению. В связи с этим министр заявил, что Армения готова сотрудничать со странами-членами Конференции, делясь опытом, знаниями и ресурсами, чтобы противостоять вызовам.

Мирзоян подчеркнул, что обеспечить безопасную и надежную жизнь невозможно без совместных усилий, компромиссов и политической воли.