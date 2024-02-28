Среда, 28 Февраля 2024 02:18

АрмИнфо. Армения подтверждает свою поддержку полноценной и эффективной реализации Договора о нераспространении ядерного оружия. Об этом, выступая в ходе Конференции по разоружению, заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.

<Являясь сторонником политики нераспространения оружия, мы подтверждаем наше полное соответствие соглашениям о гарантиях и Дополнительному протоколу Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ)>, - сказал он.

Мирзоян назвал <Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний> незаменимой опорой и инструментом глобального режима нераспространения оружия и разоружения.

Для противостояния угрозам и вызовам 21 века, по словам министра, решающее значение для предотвращения потенциальных конфликтов и спасения жизней в соответствии с международным гуманитарным правом и защитой прав человека имеют новые международные регулирующие инструменты или механизмы.

<В этом плане мы убеждены, что наши совместные усилия должны быть направлены не только на защиту и продвижение того, чего мы достигли, но и на достижение соответствия с быстрым технологическим прогрессом, особенно в области искусственного интеллекта, смертоносных автономных систем вооружения или технологий беспилотных летательных аппаратов>,- подчеркнул Мирзоян.